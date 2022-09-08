توقيع عقد انشاء مركز تحكم غرب اسكندرية ومركز التحكم الإشرافى وتركيب 300 ألف عداد ذكى

في إطار الجهود المستمرة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات توزيع الكهرباء وذلك لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين ورفع كفاءة أنظمة توزيع الطاقه وتقليل الفقد فى الطاقة وكذلك مدة انقطاع التيار وتحسين جودة الخدمة وتحويل شبكة توزيع الكهرباء إلى شبكة ذكية.

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مراسم توقيع عقد تنفيذ الحزمة(LOT-1) بين شركتى الإسكندرية لتوزيع الكهرباء وشركة سيمنس ألمانيابحضور كل من سفير اليابان والقائم باعمال سفير المانيا والتي يستهدف انشاء مركز تحكم غرب اسكندرية ومركز التحكم الإشرافى بالإضافة إلى تركيب عدد 300 ألف عداد ذكى بنظام القراءة والتحكم عن بعد وذلك ّ فى ضوء التعاون القائم بين الحكومتين المصرية واليابانية وفي اطار المساهمة في تنفيذ المشروعات الحيوية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

وذلك ضمن مشروع تحسين كفاءة الطاقة بشركات توزيع الكهرباء(EG-P36) والممول من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (JICA) والذى يستهدف المشروع تنفيذ عدد (4) مراكز تحكم سيتم تنفيذهم على ثلاث حزم بالإضافة إلى تركيب حوالى مليون عداد ذكى فى نطاق شركات التوزيع (الاسكندرية – شمال القاهرة – شمال الدلتا).

والتكلفة الاجمالية للمشروع حوالى 39 مليون يورو بالإضافة إلى حوالى 174.2 مليون جنيه مصرى ومدة تنفيذ المشروع 30 شهرًا.

ورحب الوزير بالسادة الحضور والقي كلمة اكد خلالها علي اهتمام القيادة السياسية بجودة الخدمة وأضاف شاكر إنه من المتوقع أن تحقق هذه المشروعات أهدافًا لصالح جمهور المشتركين والشركات منها والقضاء على شكاوى المشتركين من الفواتير، خفض معدل الفقد في شبكات التوزيع، خفض تكلفة قراءة العدادات العادية، اكتشاف حالات السرقة والتلاعب بالعدادات، والقضاء على المغلق والمؤجل من قراءات العدادات، وترشيد الاستهلاك وذلك بمتابعة الأحمال اليومية والشهرية للمشترك.

صرح خلالها إنه فى ضوء الجهود المبذولة من قطاع الكهرباء لتحسين اداء الخدمة وتطوير الشبكة، فقد تم وضع خطة لتنفيذ وانشاء عدد (47) مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء على عدة مراحل موزعة جغرافيًا على سائر أنحاء الجمهورية والتى ستعمل على مراقبة شبكة توزيع الكهرباء وتحسين أدائها وستكون قادرة على تلبية احتياجات النمو السكانى في البلاد بالإضافة إلى متطلبات التنمية الصناعية.

كما أنه فى إطار التوسع فى تركيب العدادات الذكية فقد تم الإنتهاء من تنفذ المشروع التجريبى لتركيب العدادات الذكية وإنشاء مراكز البيانات وطرق الإتصال الخاصة بها وذلك فى نطاق 6 شركات توزيع (شمال القاهرة، جنوب القاهرة، الإسكندرية، القناة، جنوب الدلتا، مصر الوسطى) ضمن خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الإستخدامات بدرجة عالية من الجودة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واكد الاستاذ مصطفي الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر ان هذه الحلول البرمجية المتقدمة ستساعد شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباءعلي زيادة كفاءة التشغيل وتقليل تحميل الشبكة وخسائرها وسرعة اتخاذ الاجراءات والقرارات الفعالة اللازمة قبل ظهور المواقف الحرجة علي الاطلاق.

وجدير بالذكر إنه تم طرح مناقصة لتركيب عدادات ذكية فى الموزعات والأكشاك والمحولات وكبار المشتركين بعدد حوالى 530 ألف عداد ذكى ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ مشروع العدادات الذكية وجارى استكمال الإجراءات للتعاقد مع الشركات التى تم قبول العروض الخاصه بها بنطاق كل شركة توزيع.