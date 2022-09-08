التموين: منافذ متنقلة لبيع الأدوات المدرسية بتخفيضات تصل لـ 50%

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي، إن الوزارة تعمل على توفير احتياجات المواطنين من السلع الاساسية، مشيرًا إلى أنها موجودة في كافة الاماكن والاحياء سواء بالمنافذ الثابتة أو المتحركة.



300 سيارة سلعية

وأشار كمال، خلال الجولة التي قام بها المركز الاعلامي بالوزارة علي المنافذ المتنقلة لمتابعة توافر السلع والأدوات الدراسية بالتزامن مع معرض "اهلا مدارس" بمنطقة الطوابق فيصل بمحافظة الجيزة، إلى أن الوزارة لديها 300 سيارة سلعية ضمن مشروعات تشغيل الشباب ويتم تواجدها بالأحياء والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث تقوم بعرض السلع التموينية والأساسية واللحوم والمجمدات بالاضافة إلى الأدوات المدرسية.

تخفيضات ما بين 25 وحتى 50%



وأوضح كمال أن هناك توجيه من الوزير بتوفير الأدوات المدرسية بالمنافذ المتنقلة التابعة للوزارة وذلك بالتزامن مع إطلاق معرض اهلًا مدارس، في الميادين الرئيسية بعواصم المحافظات بتخفيضات تراوحت بين 25 و50%، وتبلغ نسبة المكون المحلي في المنتجات المعروضة 70% على الأقل سواء في الأدوات المكتبية والورقية التي يحتاجها كل طالب.

ولفت معاون وزير التموين، إلى أن هناك 119 معرض رئيسي في 27 محافظة، و23 معرض في المحافظات و33 شادر و500 مكتبه و30 سيارة متنقلة يستطيع المواطن من خلالها الحصول علي احتياجاته بأسعار مخفضة.

شراء مستلزمات المدارس بالتقسيط على 12 شهر دون فوائد

أتاح جهاز حماية المستهلك للمرة الاولى في معرض اهلا مدارس هذا العام خدمة جديدة للمواطنين لشراء المستلزمات الدراسية بالتقسيط على 12 شهرا دون فوائد لرواد المعرض المترددين عليه لشراء مستلزمات ابنائهم الدراسية، بالاتفاق مع عدد من البنوك.

من جانبه قال محمد ياسر، مدير إدارة الاعلانات المضللة بجهاز حماية المستهلك، ان الجهاز اتفق مع شركة فاليو على دفع قيمة مشتريات المواطن من معرض اهلا مدارس بالتقسيط على ١٢ شهرا دون فوائد.

واضاف مدير إدارة الإعلانات المضللة بجهاز حماية المستهلك أن الإجراءات المطلوبة للتقسيط هى صورة بطاقة الرقم القومى فقط مع الإطلاع على الأصل وتفعيل ابلكيشن التقسيط على الموبيل الخاص بصاحب طلب التقسيط.

ولفت إلى أن البنوك هي البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية وبنك قطر الوطني الأهلي والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة، وشركة فاليو.