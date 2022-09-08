الأمير تشارلز، أعلنت وسائل الإعلام البريطانية عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الخميس الموافق 8 سبتمبر 2022، عن عمر 96 عامًا على إثر وعكة صحية.

ومن المعروف في البرتوكول الملكي، بأن الأمير تشارلزهو ملك بريطانيا الجديد، لذا سنقدم لكم عبر السطور التالية كل ماتود معرفته عن ملكة الأمير تشارلز ملك بريطانيا الجديد.

10 معلومات عن الأمير تشارلز ملك بريطانيا الجديد

تشارلز فيليب آرثر جورج، هو ملك بريطانيا الحالي، ولد في 14 نوفمبر 1948، لأنه الوريث الشرعي لعرض بريطانيا باعتباره الإبن الأكبر للمكة إليزابيث الثانية.

الأمير تشارلز ملك بريطانيا الجديد

تبوأ تشارلز منصب الوريث الشرعي ودوق كورنوال ودوق روثيزاي منذ عام 1952، وهو أكبر وأقدم وريثٍ شرعي في تاريخ بريطانيا. وهو أقدم وريثٍ شرعي لمنصب أمير ويلز أيضًا، حينما تبوأ هذا المنصب في يوليو عام 1958. وُلد تشارلز في قصر باكنغهام، وكان الحفيد البكر للملك جورج السادس والملكة إليزابيث. تلقى تشارلز تعليمه في مدرستي تشيم وغوردونستون، وهما المدرستان اللتان تلقى فيهما والده، الأمير فيليب دوق إدنبرة، تعليمه عندما كان طفلًا. أمضى تشارلز سنة في حرم تيمبرتوب التابع لمدرسة غيلونغ النحوية في مدينة فيكتوريا بأستراليا. أدى تشارلز الخدمة العسكرية في القوات الجوية الملكية والبحرية الملكية منذ عام 1971 وحتى عام 1976، بعدما حصل على شهادة بكالوريوس في الفنون من جامعة كامبريدج. وفي عام 1981، تزوّج تشارلز الليدي ديانا سبنسر وأنجبا طفلين هما الأمير وليام عام 1982 والأمير هاري سنة 1984. وفي في عام 1996، تطلق الزوجان عقب نشر الصحف أنباء عن علاقات للزوجين خارج إطار الزواج. ثم توفت ديانا جراء حادث سيارة في باريس بعد عام على الطلاق، وفي 2005، تزوج تشارلز من شريكته السابقة كاميلا باركر بولز بعد علاقة طويلة. بصفته أمير ويلز، يتعهد تشارلز بأداء مهامة الرسمية نيابة عن الملكة. أسس تشارلز أمانة الأمير برنسز تراست عام 1976، ويرعى تشارلز جمعيات الأمير الخيرية ماديًا، وهو عضو ورئيس وراع لدى أكثر من 400 منظمة وجمعية خيرية. بصفته مدافعًا عن البيئة، عمل تشارلز على زيادة الوعي بخصوص الزراعة العضوية والتغير المناخي، واستحق جوائزًا واعترافًا بمجهوده من طرف جماعات البيئة.

كما انتقد كثيرون في المجتمع الطبي دعم تشارلز للطب البديل، تحديدًا فيما يخص المعالجة المثلية، ولاقت آراؤه حول دور العمارة في المجتمع والحفاظ على المباني التاريخية اهتمامًا كبيرًا من طرف المعماريين البريطانيين ونقاد التصميم، ومنذ عام 1993 عمل تشارلز على تأسيس مدينة باوندبوري، وهي مدينة جديدة مخططة قائمة على تفضيلات الأمير الخاصة وألف تشارلز وشارك في تأليف عدة كتب أيضًا.