أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022



تابعت “بوابة االفجر” أسعار اللحوم اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022 والتي شهدت ارتفاعا طفيفا نظرا لارتفاع اسعار الدولار ، حيث تراوحت أسعار اللحوم الكندوز في السوق بين 190 إلى 200 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الضأن بين 180 و200 جنيه، كما نراوح سعر اللحم الجملي بين 120 - 150 جنيهًا للكيلو.



سعر اللحم الكندوز اليوم الخميس:



وقد سجل سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم الخميس ما بين 160 إلى 170 جنيها للكيلو حسب المنطقة.



سعر اللحم الفلتو اليوم الخميس:



و بلغ سعر الفلتو الكندوز اليوم الخميس حوالى 190 جنيها للكيلو، وسعر الروستو الكندوز 185 جنيها للكيلو.



سعر اللحم الضأن اليوم الخميس



كما بلغ سعر كيلو اللحم الضأن اليوم الخميس 190 إلى 200 جنيها وسجلت الكبدة البقري والضأن 180 إلى 190 جنيها للكيلو وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 140 إلى 160 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية



أسعار اللحم السوداني الطازج:



سجلت أسعار اللحوم السوداني 120 جنيهًا للكيلو.



أسعار اللحم الضأن الاسترالي المجمد:



سجلت أسعار اللحوم الضأن الأسترالي المجمد 90 جنيهًا للكيلو.



اسعار اللحوم البرازيلية المجمدة:



سجلت أسعار اللحوم البرازيلي المجمدة 90 جنيهًا للكيلو



اسعار اللحوم المفرومة البرازيلية المجمدة:.

سجلت أسعاراللحوم المفروم البرازيلي المجمد 90 جنيهًا للكيلو



كما تحرص وزارة التموين علي ضخ والتجارة الداخلية في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها اللحوم الطازجة والمجمدة للمواطنين باسعار مخفضة حيث تقل اسعار اللحوم في الاسواق والمحال الخارجية بنسبة تتراوح من 25 إلى 30% وذلك من اجل اتاحة وتوفير السلع الغذائية المختلفة للمواطنين



أماكن المجمعات الإستهلاكية في المحافظات:



تمتلك شركات وزارة التموين ما يقرب من 1300 مجمع استهلاكي تابعة لشركات الوزارة المختلفة منها شركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وايضا شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية والشركة المصرية لتجارة الجملة حيث تتمركز هذه المجمعات في الميادين والمحافظات وعلي نطاق ايضا القري والمراكز المختلفة.



وتشهد اللحوم في المجمعات الإستهلاكية اقبالًا من المواطنين علي شرائها بسبب انخفاض أسعارها عن المحال الخارجية سواء اللحوم الطازجة أو اللحوم المجمدة البرازيلي.