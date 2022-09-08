رئيس شعبة العطارة والبقالة: غرامة مالية تصل لـ 5 ملايين جنيه علي المتلاعبين بأسعار الأرز

قال حازم المنوفي رئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة الاسكندرية التجارية، أن أسعار الارز في السوق المصري سوف تشهد انخفاضا كبيرا خلال لايام القادمة نتيجة تحديد سقف لأسعار الأرز.

بقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، والخاص بتحديد سعر الأرز الأبيض، على ألا يزيد سعر الأرز المعبأ عن 15 جنيهًا والسائب عن 12 جنيهًا.

وتوقع المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم، أن يتراجع سعر الأرز في السوق المحلي خلال الأيام القليلة القادمة، ليتراوح بين 10 -12 جنيه للسائب، والمعبأ من 12 - 15 جنيه حسب التعبئة والتغليف والجودة.



مؤكدا أن مصر ليس لديها مشكلة في المعروض ولدينا مخزون جيد من الأرز، خاصة مع حصاد المحصول الجديد االذي بدأ في 15 أغسطس الماضي، منوها بأن المحصول الجديد سيعزز المخزون الاستراتيجى لأكثر من عام.

و أضاف المنوفي، أن التاجر الذي يخالف قرار السعر الإلزامي للأرز الصادر من رئاسة الوزارء سيفرض عليه غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و5 ملايين جنيه، ان تشديد الغرامات المالية علي من يتلاعب بأسعار الارز ويخالف سقف الاسعار التي حددتها الحكومة، سيكون رادع لضعاف النفوس من المتلاعبين بقوت الشعب، ويعيد الاستقرار للسوق، ويضع حد لما يحدث من زيادة أسعار الأرز الأبيض بالأسواق خلال الفترة الحالية".



و أكد رئيس شعبة البقالة والعطارة، ان رفع سعر الدولار الجمركي، لن يؤثر على سوق المواد الغذائية المصري،لأنه من المفترض أن تنخفض الاسعار نتيجة لانخفاض الخامات ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام للسلع الغذائية عالميا. مشيرا إلى أن الدولار الجمركي يعبر عن سعر الدولار أمام الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.



واشاد بدور البداليين التمونيين وشباب مشروع جمعيتي على جهودهم والمبذولة خاصة فى صرف الدعم الاستثنائي للمواطنين بداية من شهر سبتمبر والتي سيستمر حتى فبراير ٢٠٢٣ ومشاركة المواطنين فرحتهم بقرار فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمهم في خلال هذه الفترة المقبلة لتخفيف على كاهل المواطن