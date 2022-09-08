البنك المركزي: ارتفاع ودائع البنوك لتبلغ 7.372 تريليون جنيه نهاية يونيو



أعلن البنك المركزي ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر يونيو الماضي بنحو 162 مليار جنيه، لتسجل 7.372 تريليون جنيه مقابل 7.210 تريليون جنيه في مايو السابق له.

وأوضح البنك المركزي - في التقرير الشهري، اليوم /الخميس - أن الودائع الحكومية ارتفعت لتبلغ 1.494 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 1.435 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق له.

وأضاف أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت 1.288 تريليون جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 205.102 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الودائع غيرالحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية يونيو الماضي لتبلغ 5.878 تريليون جنيه مقابل 5.775 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق له.

ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 5.007 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 4.901 تريليون بنهاية مايو السابق له.. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 98.7 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 706.9 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 4.181 تريليون جنيه.. أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه على 16.072 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت نحو 870.9 مليار جنيه مقابل 873.2 مليار جنيه في الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 46.4 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 267.4 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 532.4 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه على نحو 25 مليار جنيه.



أعلن البنك المركزي عن ارتفاع المعدى السنوى للتضخم الأساسي وفق مؤشراته ليبلغ 16.7 % في أغسطس الماضي مقابل 15.6 % في يوليو السابق له.

وأشار البنك - في بيان عبر موقعه الالكتروني - إلى أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا بلغ 0.6% مقابل معدلا سالبا بلغ 0.3% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلا شهريا بلغ 1.5% في يوليو الماضي.