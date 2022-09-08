جهاز التمثيل التجاري ينظم بعثتين تجاريتين إلى كينيا وتنزانيا

ينظم جهاز التمثيل التجاري، بعثتين تجاريتين إلى تنزانيا، خلال الفترة من 26-30 سبتمبر الجاري، وإلى كينيا خلال الفترة من 4-8 أكتوبر 2022، وذلك بالتنسيق مع كل من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، والمجلس التصديري لمواد البناء، والمجلس التصديري للأثاث.

وقال الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري إن تنظيم البعثتين يأتي في إطار التعاون القائم بين التمثيل التجاري وعدد من البنوك التجارية العاملة في مصر، وعلى رأسها بنك مصر لتمويل عدد من البعثات التجارية المصرية بالتنسيق مع المجالس التصديرية المعنية بعدد من القطاعات السلعية المستهدفة في هذه الأسواق.

وأضاف أنه يتم ترتيب وتنسيق فعاليات البعثتين مع المكاتب التجارية في كل من نيروبي ودار السلام، حيث من المقرر أن يتم خلال البعثتين تنظيم منتدى أعمال يعقبه ترتيب لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والشركات المصرية المشاركة في البعثتين ونظرائهم من البلدان المعنية بالإضافة إلى ترتيب زيارات ميدانية للشركات المصرية المشاركة للأسواق وقنوات التوزيع المختلفة في كل من كينيا وتنزانيا الأمر الذي من المنتظر أن يسهم في تعزيز تواجد منتجات الشركات المصرية في السوقين التنزاني والكيني.

وارتفعت قيمة التجارة بين مصر وتنزانيا خلال 2021، لتبلغ ما قيمته 51.4 مليون دولار مقارنة بقيمة 37.7 مليون دولار في عام 2020وبنسبة زيادة بلغت 36.3%، حيث زادت الصادرات المصرية بشكل ملموس من 34.7 مليون دولار في 2020 لتسجل 47.9 مليون دولار في 2021 بنسبة زيادة بلغت 38%، في حين بلغت الواردات المصرية من تنزانيا 3.5 مليون دولار خلال 2021.

وزاد حجم التبادل التجاري مع كينيا خلال عام 2021 ليصل إلى 638.2 مليون دولار مقارنة بقيمة 632.4 مليون دولار في 2020، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى كينيا نحو 387 مليون دولار في حين سجلت الواردات المصرية من كينيا 251.2 مليون دولار.