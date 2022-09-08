ميناء دمياط يستقبل 4900 طن قمح و7500 طن ذرة



استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8 سفن، بينما غادرته 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة.

وذكر بيان إعلامي عن هيئة ميناء دمياط اليوم أن حركة الصادر من البضائع بلغت 5565 طنا، تشمل: 1470 طن بضائع متنوعة و4095 طن ملح، في حين بلغت حركة الوارد من البضائع 34796 طنا، تشمل: 4900 طن قمح و7500 طن ذرة و633 طن خشب زان و4000 طن أرز و9069 طن حديد و977 طن رخام و2508 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 459 طن.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1138 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 416 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2689 حاوية مكافئة.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 132 ألفا و700 طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 146 ألفا و529 طنا.

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3872 طن قمح، متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا عدد 4215 شاحنة.