ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد قرار المركزي الأوروبي رفع الفائدة

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس مدعومة بمكاسب أسهم البنوك بعدما أعلن البنك المركزي الأوروبي عن أكبر رفع له لأسعار الفائدة على الإطلاق لكبح جماح التضخم الجامح.

ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الإقراض القياسي 75 نقطة أساس، مثلما كان متوقعا إلى حد بعيد، ووعد بمزيد من الزيادات في محاولة لإعادة التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك عند اثنين بالمئة على المدى المتوسط.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 على ارتفاع 0.5 بالمئة مدعوما بصعود أسهم البنوك 2.3 بالمئة.

وقال سوميت كيندوركار، وهو متعامل كبير في شركة أوبتيفر بأمستردام "نظرا لأن أسعار الفائدة دخلت المنطقة الإيجابية، فستجني البنوك المزيد من الأموال من الإقراض".

وارتفعت أسهم قطاع الموارد الأساسية 1.5 بالمئة في محاولة لتعويض انخفاضها بأكثر من اثنين بالمئة بعدما زادت بيانات التجارة الصينية المخيبة للآمال يوم الأربعاء من المخاوف بشأن الطلب على المعادن.