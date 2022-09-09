أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 9-9-2022

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه مع بداية الأجازة الأسبوعية للبنوك، ليسجل في البنك المركزي 19.25 جنيه للشراء و19.35 جنيه للبيع مقابل 19.16 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع بداية تعاملات الاسبوع.

وسجلت أسعار الدولار في البنك الاهلي ومصر إلى إلى 19.26 جنيه للشراء و19.32 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي إلى 19.28 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع.

وبلغت اسعار صرف الدولار خلال تعاملات بمصرف ابو ظبي الاسلامي، والبنك الاهلي الكويتي، والبنك المصري الخليجي؛ ليصل إلى 19.31 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع.

وفي بنك الاسكندرية ليصل إلى 19.28 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع.

وزارة المالية ترفع الدولار الجمركي:



وبالتزامن مع زيادة اسعار الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي أعلنت وزارة المالية أنه بداية من اليوم الخميس 8 سبتمبر وحتى نهاية شهر سبتمبر سيتم زيادة أسعار الدولار الجمركي، 19.31 جنيه وفقا لأسعار الصرف المعلن بالبنك المركزي.