أسعار النفط ترتفع من أدنى مستوى له في 7 أشهر

الاقتصاد
أسعار النفط
أسعار النفط

 

ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو واحد في المئة يوم الخميس بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر في الجلسة السابقة مع تهديد روسيا بوقف صادرات النفط والغاز لبعض المشترين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار أو 1.3 بالمئة لتبلغ عند التسوية 89.15 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.60 دولار أو 2.0 بالمئة ليستقر عند 83.54 دولار.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من خمسة في المئة أمس ليغلق

عند أدنى مستوياتهما منذ منتصف إلى أواخر يناير كانون الثاني.

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