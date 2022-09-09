أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 9-9-2022
تباينت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات الأسبوع الجاري مع توقعات بتراجع أسعار المانجو خلال الفترة المقبلة وتستعرض بوابة الفجر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم:
أسعار الخضروات اليوم:
سعر الكيلو من الطماطم:
يتراوح سعر الطماطم بين 2.50 جنيه و4.75 جنيه.
سعر الكيلو من البطاطس اليوم:
يتراوح سعر البطاطس بين 3.25 جنيه و5.75 جنيه.
سعر الكيلو من البصل اليوم:
يتراوح سعر البصل بين 1.25 جنيه و2.25 جنيه.
سعر الكيلو من الكوسة اليوم:
يتراوح سعر الكوسة بين 4 جنيه و6.50 جنيه.
سعر الفاصوليا اليوم:
يتراوح سعر الفاصوليا بين 15 جنيهات و23 جنيها.
سعر الباذنجان اليوم:
يتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 1.75 جنيهات و3.25 جنيه.
سعر الفلفل الرومي اليوم:
يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2.25 جنيه و3.75 جنيه.
سعر الملوخية اليوم:
يتراوح سعر الملوخية بين 2.50 جنيه و3.50 جنيه.
سعر الخيار البلدي اليوم:
يتراوح سعر الخيار البلدي بين 3 جنيهات و6 جنيهات.
سعر الليمون البلدي اليوم:
يتراوح سعر الليمون البلدي بين 4 و7.50 جنيه.
أسعار الفاكهة اليوم:
الكانتلوب بين 4 و7 جنيهات.
البطيخ 20 و50 جنيهًا.
مانجو زبدية 9 و10 جنيهات.
العنب البناتي الأصفر بين 6 و7.50 جنيه.
العنب البناتي الأحمر بين 6 و7.50 جنيه.
تفاح مصري بين 6 و12 جنيها.