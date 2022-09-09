أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 9-9-2022

الاقتصاد
أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات الأسبوع الجاري مع توقعات بتراجع أسعار المانجو خلال الفترة المقبلة وتستعرض بوابة الفجر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم:

 

أسعار الخضروات اليوم:


سعر الكيلو من الطماطم:

يتراوح سعر الطماطم بين 2.50 جنيه و4.75 جنيه.


سعر الكيلو من البطاطس اليوم:

يتراوح سعر البطاطس بين 3.25 جنيه و5.75 جنيه.


سعر الكيلو من البصل اليوم:

يتراوح سعر البصل بين 1.25 جنيه و2.25 جنيه.


سعر الكيلو من الكوسة اليوم:

يتراوح سعر الكوسة بين 4 جنيه و6.50 جنيه.


سعر الفاصوليا اليوم:

يتراوح سعر الفاصوليا بين 15 جنيهات و23 جنيها.


سعر الباذنجان اليوم:

يتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 1.75 جنيهات و3.25 جنيه.


سعر الفلفل الرومي اليوم:

يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2.25 جنيه و3.75 جنيه.


سعر الملوخية اليوم:
 

يتراوح سعر الملوخية بين 2.50 جنيه و3.50 جنيه.


سعر الخيار البلدي اليوم:

يتراوح سعر الخيار البلدي بين 3 جنيهات و6 جنيهات.


سعر الليمون البلدي اليوم:

يتراوح سعر الليمون البلدي بين 4  و7.50 جنيه.

 

أسعار الفاكهة اليوم:

 

الكانتلوب بين 4 و7 جنيهات.
البطيخ 20 و50 جنيهًا.
مانجو زبدية 9 و10 جنيهات.
العنب البناتي الأصفر بين 6 و7.50 جنيه.
العنب البناتي الأحمر بين 6 و7.50 جنيه.
تفاح مصري بين 6 و12 جنيها.

 

اسعار الخضروات والفاكهة اسعار الخضروات سعر الطماطم اسعار الفاكهة اسعار المانجة

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