أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 9-9-2022

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات الأسبوع الجاري مع توقعات بتراجع أسعار المانجو خلال الفترة المقبلة وتستعرض بوابة الفجر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم:

أسعار الخضروات اليوم:



سعر الكيلو من الطماطم:

يتراوح سعر الطماطم بين 2.50 جنيه و4.75 جنيه.



سعر الكيلو من البطاطس اليوم:

يتراوح سعر البطاطس بين 3.25 جنيه و5.75 جنيه.



سعر الكيلو من البصل اليوم:

يتراوح سعر البصل بين 1.25 جنيه و2.25 جنيه.



سعر الكيلو من الكوسة اليوم:

يتراوح سعر الكوسة بين 4 جنيه و6.50 جنيه.



سعر الفاصوليا اليوم:

يتراوح سعر الفاصوليا بين 15 جنيهات و23 جنيها.



سعر الباذنجان اليوم:

يتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 1.75 جنيهات و3.25 جنيه.



سعر الفلفل الرومي اليوم:

يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2.25 جنيه و3.75 جنيه.



سعر الملوخية اليوم:



يتراوح سعر الملوخية بين 2.50 جنيه و3.50 جنيه.



سعر الخيار البلدي اليوم:

يتراوح سعر الخيار البلدي بين 3 جنيهات و6 جنيهات.



سعر الليمون البلدي اليوم:

يتراوح سعر الليمون البلدي بين 4 و7.50 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم:

الكانتلوب بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ 20 و50 جنيهًا.

مانجو زبدية 9 و10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و7.50 جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و7.50 جنيه.

تفاح مصري بين 6 و12 جنيها.