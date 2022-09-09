أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة 9-9-2022

حافظت أسعار اللحوم اليوم على استقرارها بعد أن شهدت ارتفاع خلال الشهر الماضى وتستعرض الفجر أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المصرية.

تراوح سعر اللحم الضأن ما بين 160 لـ 190 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو اللحم مستويات بين 130 حتى 160 جنيها للكيلو، بينما حقق كباب الحلة سعر بين 160 إلى 190 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 160- 190 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 و180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 و160 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 160 و190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 130 إلى 160 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 110 إلى 130 جنيها، والكبدة المستوردة بين 80 جنيها إلى 97 جنيها.



أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة





استقرت أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة، حيث سجل الكيلو الكندوز البلدي السوبر 135 جنيها، والكيلو الضاني 125 جنيها، بينما تسجل اللحوم السوادنية بمنافذ الوزارة ما بين 80 إلى 110 جنيهات.

وكشف التقرير الوارد من شركات المجمعات التابعه للوزارة، وتشمل شركة الأهرام والنيل والإسكندرية المجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلى شركتى الجملة العامه والمصرية بتوافر كل أصناف السلع بالإضافة إلى اللحوم السودانى الطازجه بسعر 115 جنيه للكيلو واللحوم البرازيلى المجمدة بسعر 85 جنية للكيلو، والخراف الحيه سعر الكيلو قائم 90 جنيه، والضأن المبرد 135 جنيه.

أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

تلقى الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية حول أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية، وأفاد ‏التقرير الوارد إلى سيادته بخفض أسعار اللحوم البرازيلي ‏المجمدة نحو 11 جنيه لتصبح 79 جنيه بدلًا من 90 جنيه ، وذلك لتخفيف ‏العبء على المواطن، وأكد التقرير أن المخزون الاستراتيجي من اللحوم المجمدة أمن ويكفي كل ‏احتياجات المواطنين.



وكشف التقرير الوارد إلى الوزير عن التزام شركات المجمعات، وشركتي ‏الجملة ( العامة – المصرية ) بمجمعاتهما بتخفيضات تصل إلى ‏الـ 30% في بعض السلع.



وقال المتحدث الرسمي للوزارة ‏معاون الوزير أحمد كمال إن الشركة القابضة تضخ ‏يوميًا كميات كبيرة من السلع بمجمعاتها الاستهلاكية، مؤكدًا ‏وجود أكثر من 1100 صنف من السلع بكل مجمع استهلاكي، ‏مشيرًا إلى أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سهلت عليه متابعة ‏حركة السلع بها والتدخل في إي لحظة لضخ السلع حال زيادة ‏الطلب عليها.