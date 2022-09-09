أسعار الأسماك اليوم الجمعة 9-9-2022 للمستهلك

ارتفعت أسعار الأسماك خلال الفترة الأخيرة مع زيادة الطلب عليها لتستقر الأسعار اليوم وتستعرض بوابة الفجر أسعار الأسماك اليوم.

أسعار الأسماك اليوم:



أسعار السمك البلطي



سعر السمك البلطي 38.5 جنيه للكيلو.

أسعار السمك البوري

كما سجل سعر السمك البوري 85 جنيهًا للكيلو.

أسعار سمك الطوبار

سعر كيلو الطوبار 90 جنيهًا.

سعر السمك الدنيس

سعر السمك الدنيس 220 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك القاروص

سعر سمك القاروص 200 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك السالمون

سعر سمك السالمون 380 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك البربوني

سعر سمك البربوني 120 جنيهًا للكيلو.

سعر المكرونة السويسي

سعر المكرونة السويسي 90 جنيهًا للكيلو.

سعر الماكريل

سعر الماكريل 55 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك السيلفر

سعر سمك السيلفر 45 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك السبيط

سجل سعر كيلو السمك السبيط 190 جنيهًا.

أسعار الجمبري

سجل سعر الجمبري وسط 165 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الجمبري كبير 260 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الجمبري جامبو 475 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك لوت

سجل سعر كيلو لوت 100 جنيهًا.

سعر سمك كابوريا نتي صغيرة

سجل سعر كيلو كابوريا نتي صغيرة 90 جنيهًا.

سعر سمك كابوريا وسط

سجل سعر كيلو كابوريا وسط 120 جنيهًا.

سعر سمك كابوريا كبيرة

سجل سعر كيلو كابوريا كبيرة 150 جنيهًا.

سعر سمك استاكوزا

سجل سعر كيلو استاكوزا 600 جنيهًا.

سعر سمك مرجان

سجل سعر كيلو مرجان 65 جنيهًا.

سعر سمك كاليماري بلدي

سجل سعر كيلو كاليماري بلدي 130 جنيهًا.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنتاج السمكي في مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبري بمزرعة الديبة 102 طن، ويأتي الإنـتـاج بالمياه البحريـة بنسبة 4.9% وفي المياه العـذبة بنسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالي الإنتاج، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.