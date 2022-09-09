أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 9-9-2022

ارتفعت اسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات الأسبوع حيث سجلت في المزرعة 32 جنيهًا للكيلو منها، بجانب صعود أسعار الدواجن الحمراء “الساسو” لتسجل سعر 48 جنيهًا للكيلو في بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت



سجل سعر الكتكوت البلدي 3.50 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الساسو 5.50 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الأبيض 5.90 جنيه.

أسعار البط اليوم



سجل سعر كيلو البط المسكوفي في المزرعة 45 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو البط الفرنساوي إلى 25 جنيهًا.

في حين سجل سعر كيلو البط المولار 29 جنيهًا.

فرخ البط المسكوفي 12 جنيهًا.

سعر فرخ البط الفرنساوي 5.25 جنيه للواحد.

أسعار الرومي



وشهدت أيضًا أسعار الرومي الأبيض لحم البدارة وزن (14 ك: 22 ك) سعر 35 جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر الرومي البرونزي لحم البدارة وزن (4 ك: 6 ك) 42 جنيهًا للكيلو

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 13 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 50 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت



سجل سعر الكتكوت البلدي 3.50 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الابيض 5.90 جنيه.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم جملة

سجل سعر طبق البيض الأبيض ثباتًا اليوم في المزرعة ليسجل 64 جنيهًا.

سعر البيض الأحمر في المزرعة

كما ثبت سعر طبق البيض الأحمر 65 جنيهًا.

سعر البيض البلدي في المزرعة

بينما تراجع سعر طبق البيض البلدي عند 66 جنيهًا.