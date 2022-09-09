عاجل.. وزير الإسكان يُصدر 6 قرارات إزالة وحملات بمدن السادات وأكتوبر والفشن الجديدة



أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 6 قرارات وزارية لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي المملوكة للهيئة داخل كردون القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، مؤكدًا مواصلة جهود الوزارة، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة والجهات التابعة، في إزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة.



ونصت القرارات، على إزالة التعديات ومخالفات البناء المقامة على قطع أراضٍ بمنطقة الجفيرة بحري طريق إسكندرية/ مطروح الساحلي داخل حدود القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في إقامة مبانٍ دور أرضي وأسوار بمساحات مختلفة، دون سند ودون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.



كما نصت القرارات على أن يتولي جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بمعاونة كلً من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.



وفي سياق متصل، تم شن حملات لإزالة التعديات وغلق وتشميع ورفع عدادات المرافق عن الأنشطة المخالفة بمدن ( الفشن الجديدة – السادات – 6 أكتوبر – حدائق أكتوبر ).



وقال المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، إنه تم شن حملة مكبرة بمدينة الفشن الجديدة، أسفرت عن إزالة التعديات على مساحة 42.3 فدان داخل كردون المدينة، حيث شملت الإزالات أعمال الزراعات والأشجار والمباني وآبار المياه وشونة حاصلات زراعية، وذلك استكمالًا لحملات الإزالة السابقة واسترداد الأراضي بمساحة 4184.5 فدان بالمدينة.



ووجه المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، باستكمال حملات غلق وتشميع المحال والوحدات والبدرومات المخالفة لشروط التخصيص ورخص التشغيل بمختلف أنحاء المدينة، لافتًا إلى أنه تم شن حملة مكبرة من الإدارات المعنية وشرطة التعمير وبالتنسيق مع شركة توزيع كهرباء البحيرة أسفرت عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء لـ 6 بدرومات بالمنطقة السكنية الـ20 لممارسة أنشطة مخالفة دون استخراج رخصة تشغيل من الجهاز.



وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر، أنه تم شن حملة مكبرة في المنطقة المحصورة أ ومناطق ابني بيتك، وأسفرت عن إزالة روف تم بناؤه على كامل المسطح بالمخالفة للتراخيص الصادرة.



وأشار المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إلى أنه تم ‏شن حملة مكبرة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع شملت الحى الأول " سنتر الخلود " بالتنسيق مع الإدارات المختصة وبالتعاون مع شرطة التعمير، وأسفرت الحملة عن تنفيذ ٢٥ قرار غلق وتشميع وقطع مرافق للمحال التى تعمل دون ترخيص، وإزالة التندات المعدنية المخالفة من أمام المحال.



وفى إطار القضاء على ملامح العشوائية، شن جهاز مدينة 6 أكتوبر حملة ليلية لإزالة الإشغالات، شملت ( محور الكفراوي - الحي الأول - الحي الثاني - الحي الثالث)، وذلك بالتعاون مع الإدارات المختصة وشرطة المرافق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتم التحفظ على جميع الإشغالات.



وأكد مسئولو أجهزة المدن الجديدة، استمرار حملات إزالة المخالفات والإشغالات بهدف ظهور المدن بالمظهر الحضاري اللائق بها، وذلك في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في أجهزتها المختلفة، على تطبيق القانون واللوائح.

