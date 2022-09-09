أسعار الأسمنت في مصر اليوم الجمعة 9-9-2022

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة، مع وجود توازن بين العرض والطلب في السوق المحلي وتستعرض بوابة الفجر أسعار الأسمنت اليوم في مصر.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر



أسمنت لافارج

استقر سعر أسمنت لافارج «المخصوص» اليوم، ليسجل 1445 جنيهًا للطن.

أسمنت وادي النيل

وثبت متوسط طن أسمنت وادي النيل، ليصل سعره إلى 1415 جنيه للطن.

أسمنت السويدي

سجل متوسط سعر أسمنت السويدي ثباتًا، ليصل إلى 1535 جنيهًا للطن.

أسمنت العربية المسلح

ثبت متوسط سعر أسمنت العربية المسلح عند 1480 جنيه.

أسمنت حلوان

واستقر سعر أسمنت حلوان اليوم عند 1470 جنيه للطن.

الأسمنت الأبيض

ثبت سعر الأسمنت الأبيض العادة عند 2600 جنيه للطن، وبلغ سعر متوسط أسمنت سوبر سيناء 2525 جنيهًا للطن، وسجل متوسط طن رويال العادة للأسمنت الأبيض 2525 جنيهًا.

الأسمنت المقاوم

سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم لشركة «السويس للأسمنت» نحو 1530 جنيهًا للطن، وتراوح سعر الطن بين 1560 جنيهًا «أسمنت السويدي»، و«العربية للأسمنت» 1530 جنيهًا.

ويصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت إلى قرابة 50 ألف طن سنويًا، وهو نفس الاستهلاك المحلي حاليًا.

في مطلع شهر أغسطس الماضي، وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على مد العمل بقراره السابق عام إضافي، والذي يسمح لمصانع الأسمنت بخفض تدريجي وبشكل مؤقت للطاقات الإنتاجية.

وسبق وأن وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على طلب 23 شركة منتجة للأسمنت بتخفيض طاقتها الإنتاجية بشكل مؤقت، محددة خط أساس عند 10.69% لمدة عام بدءًا من 15 يوليو العام الماضي.

وجاء القرار بعد تراجع معدلات الطلب على الأسمنت بنسب تصل إلى 30% خلال فترة السنوات الـ4 الأخيرة، ما دفع الشركات لخفض الإنتاج والأسعار؛ للإبقاء على حصصها السوقية.

ومن المتوقع أن يساعد ذلك القرار في تعويض مصانع القطاع خسائرها خلال الفترة الماضية؛ نتيجة تراكم المخزون، ومد العمل بالقرار سيساهم فى زيادة صادرات قطاع الأسمنت خلال الفترة المقبلة.