موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي اليوم في كأس لوسيل والقنوات الناقلة

مباراة الزمالك والهلال السعودي، تتمتع العديد من المواجهات الودية بقوة كبيرة ترقى إلى مستوى الرسمي، ولا سيما إذا كانت في مناسبة مهمة، كاعتزال لاعب شهير أو افتتاح أحد الاستادات والملاعب العالمية.

أهمية مباراة الزمالك والهلال السعودي

وتحظى مباراة الزمالك والهلال السعودي المقرر لها اليوم الجمعة، الموافق التاسع من سبتمبر 2022، بمتابعة واهتمام كبير من الجماهير المصرية والسعودية، المحبين لفريقي الهلال والزمالك أحد أعرق الفرق العربية.

مباراة الزمالك والهلال السعودي في قطر

وتستضيف دولة قطر مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس لوسيل الودي، والتي تأتي احتفالا بافتتاح ملعب لوسيل الذي يستضيف افتتاح كأس العالم 2022 إضافة إلى مباراة النهائي.

مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس لوسيل

وتنال مباراة الزمالك والهلال السعودي متابعة جماهيرية كبيرة، كما سلطت الصحف والقنوات الرياضية الضوء على تلك المواجهة، نظرا لشعبية الفريقين، إلى جانب النتائج السلبية لهلال السعودي أمام الفرق المصرية.

الشركة المنظمة لمباراة الزمالك والهلال السعودي

وقررت الشركة المنظمة لمباراة كأس لوسيل الودية اختيار الزمالك بطل الدوري المصري والهلال بطل النسخة السعودية من أجل التباري على لقب مهم خلال افتتاح استاد لوسيل الذي يستضيف المباراة الافتتاحية والنهائية لمونديال قطر 202.

وترصد بوابة الفجر لقرائها ومتابعيها الكرام تفاصيل مباراة الزمالك والهلال السعودي في السطور التالية:

موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي اليوم فى كأس لوسيل

وتنطلق مباراة الزمالك والهلال السعودي في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والعاصمة القطرية، فيما توافق العاشرة بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والهلال في كأس لوسيل

وأعلنت مجموعة قنوات الكأس القطرية عن نقل مباراة الزمالك والهلال السعودي عبر فضائيتها المفتوحة، إلى جانب وجود تغطية شاملة خاصة باللقاء، كما تذاع المباراة على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية المفتوحة، إضافة إلى أون تايم سبورت المصرية.

نتائج آخر المواجهات بين الفرق المصرية والهلال السعودي

وخسر الهلال السعودي في آخر مواجهاته مع الفرق المصرية من الأهلي المصري في بطولة العالم للأندية بنسختها الأخيرة، برباعية نظيفة، في مباراة أثبت المارد الأحمر فيها تفوقه على الزعيم السعودي، كما فاز الزمالك على الهلال في كأس السوبر المصري السعودي بهدفين لهف في آخر اللقاءات التي جمع بين الفريقين.