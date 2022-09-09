حالة الطقس المتوقعة اليوم 9-9-2022 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية

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حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق التاسع من سبتمبر 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الجمعة ارتفاعًا في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس يكون معتدلا رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة

ولفتت الهيئة أن طقس اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

 درجات الحرارة اليوم

القاهرة        34   24

الإسكندرية   30   23

مطروح      29   25

سوهاج       36   24

قنا            38   26

أسوان        39   27

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