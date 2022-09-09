أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-9-2022 في الأسواق المحلية والعالمية

تحظى أسعار الذهب باهتمام كبيرة لدى المواطنين، وكذلك عند كثير من الشعوب، حيث أن هذا المعدن الأصفر يعتبر من السلع الادخارية التي يمكن الاستثمار فيها، كما أنه يستخم في التعبير عن الحب أو الإعجاب من خلال مهاداته بين الأحبة والأهل والأصدقاء في مختلف المناسبات.

أسعار الذهب

وتشهد محركات البحث زيادة الطلب على أسعار الذهب بشكل يومي، لما يتمتع به هذا المععدن من أهمية، ونظرا للاضطرابات التي شهدها في الآونة الأخيرة متأثرا بالأحداث العالمية التي بدأت بجائحة كورونا وانتهت بالأزمة الروسية الأوكرانية.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة تراجعا بنحو 6 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1110 جنيهات للجرام مقابل 1116 جنيها للجرام، ويسجل السعر العالمي للذهب وقت صياغة هذه السطور 1727 دولارًا.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لروادها الكرام أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق التاسع من سبتمبر 2022 في السطور التالية:

أسعار الذهب عيار 18

سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 950 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21

ووصلت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا ومبيعا في جمهورية مصر العربية 1110 جنيهات.

أسعار الذهب عيار 24

وحققت أسعار الذهب عيار 24 الـ1270 جنيها.

أسعار الجنيه الذهب اليوم الجمعة

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة الموافق التاسع من سبتمبر 2022، في مصر إلى 8810 جنيهات.

ارتفاع أسعار الذهب

وارتفعت أسعار الذهب نتيجة ارتفاع حجم الطلب في السوق المحلي بفارق كبير عن حجم المعروض، ثم تراجعت الأسعار مرة أخري بسبب الهبوط العالمي في سعر الذهب، حسبما كشفت الشعبة العامة للذهب والمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار الذهب العالمية

ويترقب سوق الذهب العالمي إعلان الناتج الإجمالي المحلي في أستراليا، والميزان التجاري في الصين، ومؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل في بريطانيا، إلى جانب الإعلان عن الناتج المحلي لدولة ألمانيا، ثم الناتج الإجمالي المحلي لمنطقة اليورو، ثم الميزان التجاري في أمريكا.

أسعار الذهب وسندات الخزانة الأمريكية

وشهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها منذ 16 يونيو وسط توقعات بمواصلة المجلس الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، حيص يسبب ارتفاع العوائد إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا، ما يؤثر بدوره على أسعار الذهب.