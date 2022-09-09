وزير قطاع الأعمال العام يستقبل السفير السعودي بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك

"عصمت": حريصون على تنمية علاقات التعاون الاقتصادي مع السعودية.. وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص



"نقلي": مصر تمتلك مقومات عديدة لتكون مركزا تجاريا دوليا.. ونتطلع لتعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين



استقبل السيد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، السيد السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

في مستهل اللقاء، رحب السيد الوزير بالسفير السعودي الذي قدم له التهنئة بمناسبة توليه مسؤولية وزارة قطاع الأعمال العام، متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق.



وقد أكد السيد الوزير على متانة العلاقات الثنائية المتميزة والروابط الأخوية القوية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والممكلة العربية السعودية والشعبين الشقيقين، وأهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وحرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرون السعوديون، مشيرًا إلى خصوصية وتنامي علاقات التعاون المثمر بين البلدين على مختلف الأصعدة في ظل ما تشهده هذه العلاقات من اهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين.



من جانبه، أكد السفير السعودي على عمق العلاقات التاريخية القوية بين المملكة ومصر، وحرص الجانب السعودي على تنمية مجالات التعاون المشترك وتعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، مشددًا على ضرورة أن تتجاوز الشراكة المصرية السعودية نطاق البلدين إلى مختلف الأسواق العالمية خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات عديدة منها موقع جغرافي متميز وأيدي عاملة ذات مهارة عالية وموارد طبيعية وبنية تحتية وغيرها، ما يؤهلها أن تكون مركزًا صناعيًا وتجاريًا دوليا.

