ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة خلال حملة أمنية مكبرة بالدقهلية

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قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة "المنزلة، المطرية، الجمالية" أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة مقيم بدائرة مركز شرطة المطرية- سبق إتهامه فى 9 قضايا "سلاح، ضرب، إستعراض قوة وسلاح نارى وذخيرة " ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية "شروع فـى قتل" ومطلوب التنفيذ عليه فـى 3 قضايا "شروع فـى قتل، حيازة سلاح نارى وذخيرة واستعراض قوة، سلاح نارى"

ضبط المتهم وبحوزته (بندقية آلية وعدد 4 خزينة - عدد من الطلقات لذات العيار- كمية مخدر البانجو وزنت 10 كجم- كمية من مخدرى "هيروين، حشيش"- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى والهاتف للإتصال بعملائه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من متجرى الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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