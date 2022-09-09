ضبط شخصين ارتكبا جرائم سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بمدينة نصر

حوادث
الأمن
الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالقاهرة كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، بمدينة نصر.


جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم، لقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتفه المحمول حال توقفه أمام العقار سكنه.

التحريات وجمع المعلومات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بدائرة القسم).. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزتهما (الدراجة النارية "دون لوحات معدنية" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة - فرد خرطوش- الهاتف المحمول المُبلغ بسرقته).

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف المحمول واتهمهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية أسلوب الخطف سرقة الهواتف المحمولة أجهزة وزارة الداخلية

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