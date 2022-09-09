الحجر الزراعي يعد قائمة بشروط عدد من الدول لاستقبال المانجو المصري

أعدت وحدة المصدرين بالحجر الزراعي قائمة بشروط تصدير المانجو لأهم الاسواق التي يتم التوجه اليها خلال الموسم الجاري 2022 – 2023، ونص منشور صادر عن الحجر الزراعي المصري أن هناك اشتراطات عامة لتصدير المانجو، منها التصدير من خلال المحطات المعتمدة فقط، ومن خلال المزارع المعتمدة فقط، كما يتم التخصيم على أصل مستند التخصيم الصادر عن ادارة خدمة المصدرين وارفاق صورة طبق الاصل ضمن مستندات الرسالة.

كما نصت الاشتراطات العامة بأن يتم الفحص ظاهريا وتكون الرسالة سليمة وخالية من الآفات المرضية والحشرية، ويسمح بالفحص المباشر في حالة الشحن الجوي بحد أقصى 3 طن في اليوم، كما يسمح بالتخصيم على شهادة تحليل متبقيات المبيدات في حالة الشحن الجوي فقط لمدة 10 أيام من تاريخ الفحص بحد أقصى 15 طن.

كما نصت الشروط على أن يسمح بسحب عينات الصادر من المزرعة بحد أقصى 30 طن ومدة صلاحية الشهادة 15 يوم من تاريخ صدورها ولا يسمح بالتخصيم على شهادة التحليل.

ونصت شروط الحجر الزراعي أنه يجب أن تكون البالتات الخشبية مطابقة للمعيار الدولي 15 ومختومة بالختم المصري ويتم التخصيم على محضر التبخير.

ونصت الاشتراطات على اهم الدول وشروطها لاستقبال المانجو المصري، منها دولة جنوب افريقيا، والتي نصت على عددا من الشروط أهمها أن تكون المانجو ناتجة من مزرعة ضمن قائمة المزارع المعتمدة والمسجلة لدى الادارة المركزية للحجر الزراعي، ويجب استخدام مواد تعبئة من اصل نباني ويجب أن تكون مواد التعبئة الخشبية مطابقة للمعيار الدولي.

كما نصت شروط استقبال المانجو المصري، إلى دولة لبنان أن تكون المزرعة ضمن القائمة المعتمدة للتصدير لدولة لبنان، وتصحب الشحنة شهادة معاينة صادرة عن معهد بحوث وقاية النباتات ومصدقة من الادارة المركزية للحجر الزراعي، كما تقوم لجنة الفحص بتخصيم الكمية على اصل مستند التخصيم الصادر عن ادارة خدمة المصدرين وارفاق صورة طبق الاصل ضمن مستندات الرسالة.

فيما تم وضع شروط لعدد من الدول منها الاردن، وسوريا، وموريشيوس، وزامبيا، وسلطنة بروناي، والسعودية، وعمان، والكويت، والعراق، والامارات، والبحرين، وقطر، والاتحاد الاوراسي، بالاضافة إلى المملكة المتحدة، والسودان، واوزباكستان.

كان قد قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في بيان له مؤخرا، إن صادرات مصر الزراعية تجاوزت الـ3 ملايين طن هذا العام وذلك وفقا لتقرير تلقاه من من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 25 مايو 2022 حيث بلغت نحو 3 ملايين و115 ألفا و312 طنا من المنتجات الزراعية.

القصير وجه الشكر للمصدرين المصريين وأشاد بجهود الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري والسفارات المصرية بالخارج والذين يعملون في تنسيق وتعاون كبيرين من أجل إزالة أي عقبات أمام صادراتنا الزراعية وأيضا فتح أسواق جديدة تسهم فى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر في ظل هذه الظروف الحالية التي يشهدها العالم.

وأضاف القصير أنه يتم تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلية لجلب العملة الاجنبية، مشيرًا إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجافة، الثوم، البطيخ.

وقد بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليونا و359 ألفا و292 طنا، بالإضافة إلى تصدير 681 ألفا 734 طنا من البطاطس الطازجة، ليحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 123 ألفا و589 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفاصوليا على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 67 ألفا و897 طنا، في حين احتلت البطاط على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 37 ألفا و813 طنا.

بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 30 ألفا و137 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة المركز السابع بإجمالي 19 ألفا و425 طنا، تليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 15 ألفا و726 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4235 طنا.