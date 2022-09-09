ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن بالتجمع

حوادث
الأمن
الأمن

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة مجموعة من المشغولات الذهبية من داخل مسكنه.

التحريات وجمع المعلومات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها بحيازة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (آخران، مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم السيارة المُشار إليها المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة.. وبحوزتهم (فرد خرطوش، طلقتين لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الباب" وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المُستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية المشغولات الذهبية مديرية أمن القاهرة قسم شرطة التجمع

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