بنك إنجلترا المركزي يؤجل اجتماعًا لمناقشة أسعار الفائدة بعد وفاة الملكة



أعلن بنك إنجلترا المركزي الجمعة 9 سبتمبر تأجيل اجتماع لجنة السياسة النقدية كان مقررًا الأسبوع المقبل، إلى 22 سبتمبر الجاري، بسبب الحداد على وفاة الملكة إليزابيث، حسب بيان منشور على موقعه الإلكتروني.



وتوفيت الملكة إليزابيث الخميس 8 سبتمبر عن عمر ناهز 96 عامًا، وهي أطول ملوك المملكة المتحدة حكمًا.

وأعلنت العائلة المالكة في المملكة المتحدة أن الوفاة حدثت بعد ظهر اليوم في قلعة بالمورال.

كانت الأنظار تتجه إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إنكلترا نهاية الأسبوع المقبل بعد ارتفاع التضخم لمستويات كبيرة.



وأقدم البنك المركزي البريطاني الشهر الماضي على أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ 27 عامًا، ورفع المؤشر القياسي إلى 1.75%، في محاولة لخفض التضخم والذي يعد حاليًا الأعلى بين دول مجموعة السبع عند 10.1%.



وكان المستثمرون يتوقعون على نطاق واسع ارتفاعًا إضافيًا بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمع بنك إنجلترا الأسبوع المقبل.