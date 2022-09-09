معلومات لا تفوتك عن عيد النيروز

عيد النيروز، توجد العديد من الاحتفالات التي يحييها الأخوة الأقباط في مصر وكل دول العالم، حيث تحتفل الكنائس الأرثوذكسية بهذه المناسبة التي تنطلق فيها الصلوات إلى جانب العديد من الطقوس المتوارثة.

عيد النيروز

ومن المقرر أن يترأس الأنبا انطونيوس مطران القدس، صلوات القداس الالهي عيد النيروز، يوم الأحد المقبل الموافق 11 سبتمبر، إلى جانب الأنبا باڤلوس أسقف اليونان والجزر التابعة لها والجميع.

صلوات عيد النيروز

وتقام صلوات عيد النيروز في كنيسة السيدة العذراء ومارمرقس الرسول بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بأثينا اليونان، كما تقام تقام صلوات لعشية، غدًا برئاسة الأنبا بافلوس أسقف الإيبارشية، ويتخلل الصلوات تطيب رفات "جسد" القديسين الشهداء الموجودين بكنيسة المطرانية للسيدة العذراء القديسة مريم والقديس العظيم مار مرقس بمينيدى، فى الـ5 مساءً بتوقيت القاهرة.

الاحتفال بمناسبة عيد النيروز

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية الأحد المقبل بمناسبة عيد النيروز من خلال صلوات القداسات والاحتفالات المختلفة، إلى جانب الحجوزات المسبقة للقداس.

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام أبرز المعلومات عن عيد النيروز الخاصة بالطقوس في السطور التالية:

صلوات عيد النيروز بالطقوس الفرايحي

وتقام الصلوات خلال عيد النيروز في جميع الكنائس الأرثوذكسية عالميا، بدءًا بالطقس "الفرايحي" انطلاقا من عيد النيروز فى سبتمبر وحتى شهر أكتوبر 2022.

أطعمة الأقباط خلال عيد النيروز

ويتناول الأقباط خلال عيد النيروز العديد من الأطعمة، على رأسها البلح الأحمر والجوافة، اللذين يتضمنان معنى "النيروز" كرمز للاستشهاد والإيمان في المسيحية، وتنتهي الصلوات بالطقوس الفرايحي.

كيفية تأدية صلوات عيد النيروز

تنتهي الكنيسة من تلاوة صلوات عيد النيروز بالنغمات المُفرحة أو "الفرايحي" حسب ما تُعرف في الوسط القبطي، لتستخدم نغمة أخرى في تلاوة الصلوات، وهي النغمة الشعانيني.التي تستخدم خلال عيد النيروز وفي عيدي الصليب وأحد الشعانين، وينتهز الأقباط عيد الصليب كفرصة للإعلان عن تكريم وتبجيل الصليب، والذي تراه الكنائس الآلية التي استخدمها المسيح لغفران خطايا البشر.

معلومات مهمة عن عيد النيروز

جاءت تسمية عيد النيروز من كلمة قبطية تعنى الأنهار، لأنه في ذلك الوقت من العام يكتمل موسم فيضان النيل، ولما دخل اليونانيون مصر أضافوا حرف السي كعادتهم فأصبحت نيروس فظنها العرب نيروز الفارسية.

عيد النيروز وأول أيام السنة الزراعية

ويتزامن عيد النيروز مع أول يوم في السنة الزراعية الجديدة، وأصل الكلمة من اللغة القبطية القديمة، حيث بدأ تقويم الشهداء في بداية حكم الإمبراطور دقلديانوس عام 284 ميلادية، حينما قدم المسيحيون ذواتهم في عهد ذلك الإمبراطور، كنموذج للحب والبذل والإيمان.

عيد النيروز وعصر الشهداء

ويرتبط عيد النيروز عند الأقباط والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعصر الشهداء، المتزامن مع عصر الإمبراطور الروماني دقلديانوس، الذي يعد أقسى عصور الاضطهاد ضد المسيحية.