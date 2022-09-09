الدولار‭ ‬يتجه لتسجيل تراجع أسبوعي واليورو يرتفع



يتجه الدولار الجمعة 9 سبتمبر أيلول لتسجيل أول تراجع أسبوعي في أربعة أسابيع، بينما قاد الرفع الحاد لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي إلى مكاسب لليورو، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المقرر نشرها الأسبوع المقبل.



وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 1% خلال اليوم إلى 108.400. ويتجه لتسجيل هبوط أسبوعي بنسبة 1.1%.



وكان اليورو من بين العملات الأفضل أداء، إذ قفز 1.1% إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.01105 دولار، غداة إعلان البنك المركزي الأوروبي رفعًا غير مسبوق لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس.



ويجتمع وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، سعيًا للتوصل إلى اتفاق بشأن سبل دعم المواطنين في ظل الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة، وحماية مرافق الطاقة من الانهيار، بينما توقف روسيا تدريجيا إمدادات الغاز إلى أوروبا، في إطار التطورات المرتبطة بغزو أوكرانيا.



وارتفع الجنيه الإسترليني 1.2% إلى 1.16330 دولار، بعد تراجع متواضع في اليوم السابق عقب وفاة الملكة إليزابيث. ومن المقرر أن يلقي الملك تشارلز كلمة للأمة في وقت لاحق اليوم.



ويتجه الين الياباني لتحقيق أفضل قفزة يومية خلال شهر، إذ ارتفع بمقدار 1.4% إلى 142.05 ين للدولار، بعدما سجل مؤخرًا أدنى مستوياته في 24 عامًا.



كما يتجه الدولار الأسترالي لتحقيق أفضل مكاسب يومية في ثلاثة أشهر، إذ صعد 1.8% مقابل الدولار إلى 0.68730 دولار، مبتعدًا أيضا عن مستويات شديدة التدني.



وحتى العملات المشفرة ارتفعت على حساب الدولار، وتجاوزت بتكوين مجددا مستوى 20 ألف دولار مرتفعة 7%.