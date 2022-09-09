بورصة أبوظبي ترتفع مع صعود أسعار النفط واستقرار مؤشر دبي

أنهى مؤشر أبوظبي تداولات يوم الجمعة على صعود وسط ارتفاع أسعار النفط، لكن مؤشر دبي أغلق على استقرار بعد خسائر لجلستين.

وارتفعت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، 1.7 دولار بحلول الساعة 1056 بتوقيت جرينتش، بعد تهديدات تتعلق بالإمدادات وإعلان أوبك+ هذا الأسبوع خفض الإنتاج.

وارتفعت الأسهم في أبوظبي بنسبة 0.1 بالمئة، مدعومة بارتفاع بنسبة 2.3 في أسهم مجموعة ملتي بلاي للاستثمار وارتفاع بنسبة 0.9 بالمئة في أسهم إي اند المعروفة سابقا باسم مجموعة اتصالات.

ودعمت ثلاث جلسات متتالية من المكاسب المؤشر، لينهي الأسبوع مرتفعا، بعدما ظل في المنطقة الحمراء لثلاثة أسابيع متتالية.

وواصلت سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعها بدعم من الأداء في أسواق النفط. وقالت فرح مراد، كبيرة محللي السوق بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إكس.تي.بي إن السوق يمكن أن توسع مكاسبها إذا ظلت أسواق الطاقة مستقرة.

وأغلق المؤشر الرئيسي في دبي على استقرار.