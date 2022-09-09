الذهب يسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة لتسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوع إذ عزز ضعف الدولار الطلب على المعدن الأصفر، حتى في الوقت الذي تعهد فيه صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة لترويض ضغوط التضخم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1726.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0917 بتوقيت جرينتش. ويتجه الذهب لتحقيق أول مكسب أسبوعي له في أربعة أسابيع وصعد نحو واحد بالمئة هذا الأسبوع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 1738.1 دولار.

وقال المحلل المستقل روس نورمان "إلى جانب تصحيح مسار الدولار، يوفر تراجع سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أجواء إيجابية للذهب".

وانخفض الدولار أكثر من واحد بالمئة لأدنى مستوى في ما يربو على أسبوع، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في 21 سبتمبر أيلول.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، كما تدعم الدولار.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 18.85 دولار للأوقية، وزادت بنسبة 4.7 بالمئة خلال الأسبوع.

وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 884.73 دولار ويتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ يونيو حزيران.

أما البلاديوم فصعد 1.3 بالمئة إلى 2165.72 دولار ويتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ يوليو تموز.