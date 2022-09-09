ننشر مواعيد سداد أقساط المصروفات الدراسية

يزداد الحديث قبل بداية كل عام عن جميع ما يخص المصروفات الدراسية، والتي تشغل بال أولياء الأمور كثيرا، وكثر الاهتمام والتساؤلات خلال الساعات الماضية وخاصة مع إعلان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار تحديد المصروفات الدراسية "الرسوم، الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية للطلاب" بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي الجديد.

وكشف بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قيمة المصروفات الدراسية المختلفة وطرق ومواعيد سداد المصروفات، وأبرز الفئات المعفاة من السداد.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، مواعيد سداد أقساط المصروفات الدراسية وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، وهي على النحو التالي:-

مواعيد سداد أقساط المصروفات الدراسية

مواعيد سداد المصروفات الدراسية وفقا لما كشفته وزارة التربية والتعليم ستكون كالتالي:

- القسط الأول في أكتوبر 2022.

- القسط الثاني في يناير 2023.

- القسط الثالث في مارس 2023.

في المدارس الحكومية.. المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد

وجاءت المصروفات الدراسية للعام الجديد بالمدارس الحكومية كما يلي:

- 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي.

- 205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

- 520 جنيهًا للصف الأول الثانوي العام.

- 505 جنيهات من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي.

- 220 جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 3-5 سنوات.

- 205 جنيهات باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 3-5 سنوات.

وجاء في بيان الوزارة الفئات المعفاة من سداد المصروفات هذا العام بمختلف المراحل التعليمية، والتي شملت تلك الفئات:

- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي.

- الطلاب يتامى الأب.

- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

- أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة.

- أبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة.

- أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين.

- أبناء مصابي الثورة.

- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة.

- طلاب مدارس شمال سيناء.

- الطلاب المقيدون بمدارس شمال سيناء.

- طلاب مدارس التربية الخاصة.

- طلاب مدارس الفصل الواحد.

- طلاب مدارس التعليم المجتمعي.

- طلاب المدارس الصديقة للفتيات.

- طلاب المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة.