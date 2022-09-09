يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ضد الهلال السعودي بث مباشر دون تقطيع KORA LIVE رابط ماتش الزمالك beIN SPORTS هدف شيكابالا

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الفجر الرياضي
الهلال والزمالك
الهلال والزمالك

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك ضد الهلال السعودي، في المباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل في نهائي كأس سوبر لوسيل بقطر 2022، رابط مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر دون تقكيع الآن.

توقيت مباراة الزمالك ضد الهلال في كأس سوبر لوسيل

ويستضيف ملعب لوسيل المونديالي بقطر، مباراة القمة العربية بين الزمالك المصري والهلال السعودي، وذلك مساء اليوم الجمعة الموافق التاسع من شهر سبتمبر الجاري.

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره الهلال، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ويخوض الفارس الأبيض، مباراة سوبر لوسيل بعد أن تمكن من التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، بينما الهلال خلال هذا اللقاء باعتباره بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


 

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