" نيكي" الياباني ينهي الأسبوع مرتفعا وسط مناخ التشديد النقدي

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفعت الأسهم اليابانية، اليوم، مواصلة المكاسب من اليوم السابق، حتى مع استيعاب المستثمرين التصريحات المتشددة لصناع السياسة التي دعمت بقوة توقعات الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة لكبح التضخم.

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أسعار النفط ترتفع اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022

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أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة

وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 0.53 % إلى 28214.75 نقطة. واستهل المؤشر القياسي التداول مرتفعا 0.5 % وظل فوق الحاجز النفسي البالغ 28 ألفا على مدار اليوم. 

وإجمالا ارتفع نيكي 2.04 % هذا الأسبوع، ويرجع ذلك في الغالب إلى صعود 2.315 % أمس الخميس.  وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.40 % لينهي الأسبوع على صعود 1.83 % حسب رويترز.
 

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، سجل 176 مكاسب وانخفض 46، واستقر ثلاثة خلال التداول اليوم الجمعة.
 

وارتفعت جميع القطاعات على نيكي بوجه عام، وكان قطاع الرعاية الصحية من أفضل القطاعات أداء، بعد الأداء القوي في وول ستريت الليلة الماضية.
 

مؤشر نيكي

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