الآن ŇÔŴ.. مشاهدة مباراة الزمالك يلا شوت بث مباشر.. رابط الهلال والزمالك yallashoot كاس سوبر لوسيل live beIn sport هدف الزمالك



البث المباشر للقاء الهلال والزمالك في كأس سوبر لوسيل، تتجه أنظار الوطن العربي نحو قمة كبيرة ومواجهة نارية تجمع نادي الهلال السعودي بنظيره نادي الزمالك المصري ضمن نهائي كأس سوبر لوسيل السعودي والمصري، بين حامل لقب الدوري السعودي الموسم الماضي الهلال، وحامل لقب الدوري المصري للنسخة الجديدة هذا الموسم نادي الزمالك المصري، ومن المقرر أن يُقام اللقاء على استاد لوسيل المعلب الرسمي الذي سيضم المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 بقطر نهاية العام الجاري، وقبل انطلاقة مباراة كأس السوبر لوسيل، سيكون هناك حفل افتتاح كأس السوبر سيضم عدة فقرات منها الغناء، وستكون المباراة مساء اليوم الجمعة الموافق ميلاديًا 9 سبتمبر 2022، ويعتبر كأس السوبر بطولة يُقيمها الاتحاد السعودي والاتحاد المصري والاتحاد العربي لكرة القدم كل عام بين حاملي لقبي الدوري السعودي والمصري على أرضٍ محايدة، ويسعى الهلال السعودي إلى تقديم مباراة كبيرة أمام النادي المصري، وإسعاد الجماهير بتتويج اللقب.

وفي سياق الحديث عن كأس السوبر لوسيل، يريد الزعيم رد الثأر للزمالك عقب الفوز عليه بكأس السوبر عام 2018 الذي جمعهما على استاد مرسول بارك ونجح الزمالك آنذاك بالفوز على الهلال بهدفين لهدف، كما يريد رد هزيمة النادي الأهلي خلال مواجهات كأس العالم للأندية الأخيرة، وسيدخل الهلال بمعنوياتٍ مرتفعة من أجل حصد لقب المسابقة الغالية، حيث سيحصد المركز الأول على لقب سوبر لوسيل، بالإضافة جائزة مالية بلغت مليوني ونصف المليون دولار، أما وصيف المسابقة سيحصد على ميدالية برونزية ومبلغ مليون ونصف المليون دولار، ويأمل الهلال بالفوز بالمسابقة.

أما في الجهة المقابلة يواجه الزمالك المصري نظيره الهلال السعودي ضمن نهائي كأس سوبر لوسيل المقام بقطر على استاد لوسيل الدولي، والجدير بذكره أن الزمالك نجح بتتويج هذا الموسم بلقب الدوري المصري، وما زال ينافس على كأس مصر، ولديه مواجهات بدوري أبطال أوروبا لم تنطلق حتى الآن، ويُقدم نادي الزمالك مستوى كبير على الصعيد المحلي، ويسعى لمواصلة سكة الانتصارات والإنجازات التي افتتحها هذا الموسم، ويسعى نادي الزمالك إلى التتويج بكأس السوبر للمرة الثانية على حساب الهلال كما قعل بالسنوات الماضية، كما سيدخل نادي الزمالك المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة لأنه يفوق على نادي الهلال بالمواجهات المباشرة تاريخيًا، ويريد أن يثمن جهود اللاعبين وإسعاد الجماهير التي توافدت على الأراضي القطرية من أجل مؤازرة الفريق في مشوار القادم.

حُكام مباراة الهلال والزمالك في كأس سوبر لوسيل:

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم بالاتفاق مع الاتحاد القطري لكرة القدم عن طاقم الحكام التي وكلت لهم مهمة الإدارة والإشراف على مباراة القمة بين نادي الهلال السعودي ونادي الزمالك في نهائي كأس سوبر لوسيل المقررة مساء اليوم الجمعة، وتم تعيين الحكم عبد الرحمن الجاسم حكمًا للساحة، ومساعده الحكم طالب سالم المري، ومساعد الحكم سعود أحمد المقالح، وجاء الحكم سلمان الفلاحي حكمًا رابعًا، وتعيين الحكم عبد الله علي العذبة حكمًا لتقنية الفيديو، ومساعده الحكم خالد عايد خلف.

تشكيلة الهلال والزمالك في كأس سوبر لوسيل:

تترقب الجماهير تشكيلة فريقي الهلال السعودي والزمالك التي ستخوض لقاء كأس سوبر لوسيل على استاد لوسيل، وكانت قد سافرت بعثة نادي الزمالك للعاصمة الدوحة، وانتهى الزمالك من تدريباته الأخيرة استعدادًا للمواجهة، وشهدت قائمة نادي الزمالك اكتمال كافة اللاعبين دون غيابات، وجاء تشكيلة الزمالك كالتالي:



حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: يوسف أوباما - محمد عبد الغني - أحمد سيد "زيزو" - إمام عاشور - سيد نيمار.

خط الهجوم: سيف الجزيري.



تشكيلة الهلال أمام الزمالك بكأس سوبر لوسيل:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي آل بليهي - محمد جحفلي - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: كوريلا - سلمان الفرج - سالم الدوسري - كاريلو - موسى ماريجا.

خط الهجوم: إيجالو.

القنوات الناقلة للقاء الهلال والزمالك في كأس سوبر لوسيل:

تُعد القنوات الرياضية الناقلة لكأس السوبر لوسيل من أبرز علميات البحث خلال الساعات الحالية من أجل معرفة القنوات الرياضية المتخصصة بنقل مواجهة نادي الهلال والزمالك ضمن نهائي سوبر لوسيل، وتعتبر قناة الكأس القطرية المفتوحة هي الأهم في نقل المباراة بشكل مجاني للجماهير، كما تستعد قنوات بي إن سبورت لنقل اللقاء، وقنوات أون تايم سبورت المصرية، وقناة السعودية الرياضية ستنقل المباراة، بشكل حصري وعبر القنوات المفتوحة المجانية، كما تستعد منصة شاهد "VIP" لنقل المباراة بشكل مجاني لكافة الجماهير، ويمكن مشاهدة المباراة الكأس1 المفتوحة وسيعلق على المباراة أحمد الطيب، وقناة ON Time Sports1 ويعلق عليها المعلق الرياضي مدحت شلبي، وقناة beIN Sports1 ويُعلق على مجريات المباراة حسن العيدروس.



موعد مباراة الهلال والزمالك في كأس سوبر لوسيل:

تستعد الجماهير لمواجهة قوية وعربية خالصة بين الزمالك المصري والهلال السعودي ضمن نهائي كأس سوبر لوسيل، المقرر مساء اليوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر 2022، على استاد لوسيل بالأراضي القطرية، ويسعى كلا الفريقين للفوز بالمباراة والتتويج باللقب الغالي وحصد الجوائز، وتنطلق صاقرة الحكم عند تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين، وعند تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت مصر، وعند تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات.