رابط السطورة الآنŇÔŴ livehd7 مشاهدة مباراة الزمالك والهلال السعودي بث مباشر اليوم 9/9/2022 في كأس سوبر لوسيل ZAMALEK NEW

مشاهدة مباراة الزمالك ضد الهلال Yalla Shoot، عشاق ومحبي كرة القدم نعرض لكم مباراة اليوم والتي ستجمع بين كلا من الهلال والزمالك في مباراة اليوم والتي لا تقبل القسمة علي اثنين ويسعي كلا منهما الخروج بالفوز في مباراة اليوم بقوة عالية من أجل الخروج بالفوز في مباراة اليوم وستكون هذه المباراة ضمن منافسات النهائي كأس سوبر لوسيل،حيث ستقام هذه المباراة علي ارضية استاد لوسيل في مساء يوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر 2022 في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر والساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد القناة الناقلة لمباراة الزمالك ضد الهلال

ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي"، تردد قناة beIN SPORTS HD المفتوحة، والتى ستنقل أحداث مباراة الزمالك المصري ضد الهلال السعودي، في نهائي كأس سوبر لوسيل، المقرر إقامتها على ملعب لوسيل المونديالي في دولة قطر المستضيفة لبطولة كأس العالم 2022.

التردد (ميجا هرتز) 12604

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2.



موعد مباراة الزمالك والهلال في كأس سوبر لوسيل

ويستضيف ملعب لوسيل المونديالي، مساء اليوم الجمعة، المباراة المرتقبة بين الهلال السعودي والزمالك المصري، والتى ستجمع بينهما في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

تعرف على معلقي مباراة الزمالك والهلال السعودي

سيكون العُماني خليل البلوشي معلقًا على أحداث المباراة عبر قناة الكأس القطرية الأولى، فيما سيتولي حسن العيدروس التعليق على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، فيما سيكون الثنائي حاتم بطيشة ومدحت شلبي معلقان على مباراة الزمالك والهلال عبر قناة أون تايم سبورتس (القناة الصوتية الأولى والثانية)، ويُعلق أحمد الطيب على المباراة عبر قناة الكأس القطرية الثانية.

