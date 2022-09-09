الاتحاد الأوروبي يوافق على قرض بقيمة 5 مليارات دولار لأوكرانيا

أعلنت وزارة المالية التشيكية أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وافقوا، اليوم الجمعة، على قرض بقيمة خمسة مليارات يورو (نحو خمسة مليارات دولار) لأوكرانيا، لمساعدتها في مواصلة تشغيل المدارس والمستشفيات، وغيرها من المهام الحكومية.

وهذا القرض، الذي ستدعمه ضمانات من الدول الأعضاء في الاتحاد، هو جزء من حزمة إجمالية بقيمة تسعة مليارات يورو تمَّ الإعلان عنها في مايو. وتم إرسال المليار يورو الأُولى بالكامل مطلع أغسطس.

وزراء طاقة بالاتحاد الأوروبي يعتمدون إجراءات جديدة لمواجهة ارتفاع الأسعار

وقال وزير المالية التشيكي زبينيك ستانجورا، الذي استضاف وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في براج، اليوم الجمعة، في بيان، إن الاجتماعات التالية ستقرر كيفية تقسيم الثلاثة مليارات يورو المتبقية من الحزمة إلى قروض أو مِنَح.

وافق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم، اليوم الجمعة، على تبنِّي إجراءات مختلفة لمعالجة الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة، وكلفوا المفوضية الأوروبية بوضع مسودة القوانين اللازمة.

وتتضمن قائمة الإجراءات تقليص الإيرادات الكبيرة لشركات إنتاج الكهرباء بهدف توفير أموال لمساعدة الأُسر والشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة، وتقديم حوافز للحد من استهلاك الطاقة، ووضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي ودعم شركات المرافق التي تعاني مشكلات مالية.

ويعني ذلك قيام المفوضية الأوروبية بوضع أول مسودة قانون في هذا السياق، يوم الثلاثاء المقبل، لتناقش لاحقًا في عواصم الدول الأعضاء قبل إقرارها.

وقال جوزيف سيكلا، وزير الصناعة التشيكي الذي ترأس اجتماع وزراء الطاقة، إنه يريد الاتفاق على الطريقة المشتركة التي ستواجه بها دول الاتحاد الأوروبي أزمة الطاقة بنهاية الشهر الحالي.