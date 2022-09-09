"إليزابيث الثانية" فارقت الدنيا .. فهل تفارق العملة؟

الاقتصاد
بوابة الفجر

أنتجت دار سك العملة الملكية البريطانية، في مايو الماضي، أكبر عملة لها على الإطلاق، احتفالًا باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث (1926-2022) وهي عملة عملاقة يبلغ وزنها 15 كجم.

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وفارقت إليزابيث الثانية العالم بعد 70 عاما على عرش بريطانيا، لكنها ستبقى حاضرة عبر العملة الأكبر على الإطلاق، والتي سُكت في2022.
 

واستغرق سك العملة، وهي من الذهب الخالص ويبلغ قطرها 22 ملليمترا (8.7 بوصة)، 400 ساعة وتبلغ قيمتها 15 ألف جنيه إسترليني(18772 دولارا)، مع صورة للملكة البالغة من العمر 96 عاما على أحد وجهيها والأحرف الأولى من اسم الملكة، ولقبها يعلوها تاج علىالوجه الآخر.


 

والعملة هي باختصار "تحفة فنية" قد لا يكون لها مثيل على الإطلاق، سواء في الحجم أو الوزن أو التفاصيل الرائعة في الصناعة.


 

على مدار تاريخها الطويل الممتد منذ 1100 عام، لم تنتج دار سك العملة الملكية عملة بهذا الحجم والوزن.


 

والعملة مصنوعة من الذهب الخالص بوزن 15 كيلوجراما ويبلغ قطرها 220 ملليمترا (8.6 بوصة).

 

والقيمة المحفورة على وجه العملة هي "15 ألف جنيه إسترليني"، لكنها بالطبع كأي قيمة للعملات التذكارية تقل كثيرا عن قيمتها الفعلية فيالسوق.


 

والعملة استغرق صنعها ما يقرب من 400 ساعة، وقد صممها فنان العملات جون بيرجدال الذي قال إنها "مصنوعة يدويًا على أعلى مستوى".
 

ويُصوِّر أحد جوانب العملة شعار تتويج الملكة المكون من حروف EIIR الذي يجمع بين الأحرف الأولى للملكة ولقبها يحلوه التاج ومحاطًابالورود والنرجس البري والأشواك والنباتات التي تدل على الدول الأربع للمملكة المتحدة (إنجلترا واسكتلندا وويلز (التي تشكل معًا بريطانياالعظمى ) وأيرلندا الشمالية).


 

ويحمل الوجه الآخر صورة للملكة البالغة من العمر 96 عاما على حصان.


 

وتصميم العملة جاء بمثابة تكريم مناسب للملكة. وكانت دار سك العملة الملكية قد أصدرت 1.3 مليون قطعة نقدية من فئة 50 بنسا للاحتفالبمرور 70 عاما على صعود الملكة إليزابيث على العرش.

 

الاقتصاد

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