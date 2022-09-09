أسعار الذهب بعد تراجع الدولار اليوم الجمعة

الاقتصاد
الذهب يرتفع والدولار
الذهب يرتفع والدولار يتراجع

استفادت أسعار الذهب من تراجع الدولار الأمريكي، وصعدت اليوم الجمعة، لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع.
 

 

وارتفع الطلب على المعدن النفيس في ظل تراجع الدولار، حتى في الوقت الذي تعهد فيه صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة لترويض ضغوط التضخم.
 

وصعد  الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1726.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0917 بتوقيت جرينتش. 

 

ويتجه الذهب لتحقيق أول مكسب أسبوعي له في أربعة أسابيع وصعد نحو 1% هذا الأسبوع.

 

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% إلى 1738.1 دولار.
 

وقال المحلل المستقل روس نورمان "إلى جانب تصحيح مسار الدولار، يوفر تراجع سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أجواء إيجابيةللذهب".

 

وهبط الدولار أكثر من 1% لأدنى مستوى في ما يربو على أسبوع، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.


 


 

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في 21 سبتمبر.


 


 

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، كما تدعم الدولار.


 

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس أمس الخميس.


 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 18.85 دولار للأوقية، وزادت بنسبة 4.7% خلالالأسبوع.


 

وصعد البلاتين 0.6% إلى 884.73 دولار ويتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ يونيو.


 

أما البلاديوم فصعد 1.3% إلى 2165.72 دولار ويتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ يوليو.

الاقتصاد

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