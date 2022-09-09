أسعار العملات مقابل الدرهم المغربي اليوم الجمعة 9/9/2022

شهد سعر اليورو في المغرب صباح تعاملات الجمعة 9 سبتمبر 2022 ارتفاعا لدى البنك المركزي، فيما تراجع سعر الدولار.

سعر اليورو اليوم في المغرب



وسجل سعر اليورو اليوم في المغرب لدى البنك المركزي نحو 9.63 درهم للشراء، و11.19 درهم للبيع، مقابل 9.60 درهم للشراء، و11.16 درهم للبيع خلال تعاملات أمس حسب بيانات بنك المغرب المركزي عبر موقعه الإلكتروني.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 7.2% على أساس سنويفي يونيو الماضي.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية 10.6 %، بينما زاد التضخم في السلع غير الغذائية 4.9%. وارتفع المؤشر 0.5% على أساس شهري.

وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع الخاضعة لتقلب الأسعار، بنسبة 6.4% على أساس سنوي و0.8% على أساس شهري.

سعر الدولار والإسترليني اليوم في المغرب

وتراجع سعر الدولار اليوم في بنك المغرب المركزي ليصل إلى مستوى 9.64 درهم للشراء، و11.20 درهم للبيع، مقابل 9.67 درهم للشراء،و11.24 درهم للبيع خلال تعاملات أمس.

فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني في المغرب مستوى 11.08 درهم للشراء، و12.88 درهم للبيع مقابل 11.14 درهم للشراء، و12.95 درهم للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في المغرب لدى البنك المركزي 2.56 درهم للشراء، و2.98 درهم للبيع.

وأظهرت شاشات التداول لدى بنك المغرب المركزي سعر الدرهم الإماراتي اليوم عند مستوى 2.62 درهم للشراء، و3.05 درهم للبيع.

وهبط سعر الدينار الكويتي اليوم إلى مستوى 31.22 درهم للشراء، و36.29 درهم للبيع مقابل 31.32 درهم للشراء، و36.40 درهم للبيع خلال تعاملات أمس الخميس.