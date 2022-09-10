سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 10 سبتمبر 2022

استقر سعر اليورو في مصر اليوم السبت 10 سبتمبر 2022، مقابل الجنيه المصري، بعد ارتفاعه بنسبة 1.16% لأول مرة منذ أسابيع.

وسجل سعر اليورو اليوم في سوق العملات، 19.5089 جنيه مصري للشراء، مقابل سعر البيع 19.5450 جنيه مصري، فيما تفاوتت قيمة اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية ومكاتب الصرافة المعتمدة في ختام أسبوع العمل، حيث أظهر آخر تحديث لسعر اليورو في البنك الأهلي المصري 19.129 جنيه مصري للشراء، مقابل 19.376 جنيه مصري سعر البيع.

أفضل بنك لبيع وشراء اليورو في مصر

ويأتي البنك الأهلي اليوناني على قائمة أفضل بنك تشتري منه اليورو، حيث سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 19.307 جنيه مصري، بينما جاء البنك المركزي المصري كأفضل بنك تبيع له اليورو بقيمة 19.2892 جنيه مصري.

سعر اليورو في مصر اليوم

جاء متوسط سعر صرف اليورو في مصر اليوم عند قيمة 19.30 جنيه مصري للشراء، مقابل 19.40 جنيه مصري للبيع، وإليكم آخر أسعار صرف اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي ومجموعة من البنوك الحكومية والخاصة، كالآتي: