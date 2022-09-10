سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 10 سبتمبر 2022
استقر سعر اليورو في مصر اليوم السبت 10 سبتمبر 2022، مقابل الجنيه المصري، بعد ارتفاعه بنسبة 1.16% لأول مرة منذ أسابيع.
وسجل سعر اليورو اليوم في سوق العملات، 19.5089 جنيه مصري للشراء، مقابل سعر البيع 19.5450 جنيه مصري، فيما تفاوتت قيمة اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية ومكاتب الصرافة المعتمدة في ختام أسبوع العمل، حيث أظهر آخر تحديث لسعر اليورو في البنك الأهلي المصري 19.129 جنيه مصري للشراء، مقابل 19.376 جنيه مصري سعر البيع.
أفضل بنك لبيع وشراء اليورو في مصر
ويأتي البنك الأهلي اليوناني على قائمة أفضل بنك تشتري منه اليورو، حيث سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 19.307 جنيه مصري، بينما جاء البنك المركزي المصري كأفضل بنك تبيع له اليورو بقيمة 19.2892 جنيه مصري.
سعر اليورو في مصر اليوم
جاء متوسط سعر صرف اليورو في مصر اليوم عند قيمة 19.30 جنيه مصري للشراء، مقابل 19.40 جنيه مصري للبيع، وإليكم آخر أسعار صرف اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي ومجموعة من البنوك الحكومية والخاصة، كالآتي:
- سعر اليورو في البنك الأهلي المصري هو 19.129 جنيه مصري للشراء، مقابل 19.376 جنيه مصري سعر البيع.
- سعر اليورو في بنك مصر هو 19.376 جنيه مصري للشراء، مقابل 19.376 جنيه مصري سعر البيع.
- سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوناني 19.1816 جنيه مصري سعر الشراء، مقابل 19.307 جنيه مصري سعر البيع.
- سعر اليورو في بنك الكويت الوطني NBK هو 19.1957 جنيه مصري سعر الشراء، مقابل 19.3671 جنيه مصري سعر البيع.
- سعر اليورو اليوم في بنك المشرق هو 19.1957 جنيه مصري للشراء، مقابل 19.3671 جنيه مصري سعر البيع.
- سعر اليورو في بنك قناة السويس هو 19.1957 جنيه مصري سعر الشراء، مقابل 19.3961 جنيه مصري سعر البيع.
- سعر اليورو في بنك الإسكندرية هو 19.1239 جنيه مصري للشراء، مقابل 19.3961 جنيه مصري للبيع.
- سعر اليورو في بنك البركة مصر هو 19.1616 جنيه مصري سعر الشراء، مقابل 19.3232 جنيه مصري سعر البيع.
- سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 19.2656 جنيه مصري سعر الشراء، مقابل 19.3671 جنيه مصري سعر البيع.
- سعر اليورو في بنك أبوظبي الأول هو 19.1958 جنيه مصري للشراء، مقابل 19.3729 جنيه مصري سعر البيع.
- سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي هو 19.139 جنيه مصري للشراء، مقابل 19.3961 جنيه مصري سعر البيع.
- سعر صرف اليورو في بنك التنمية الصناعية IDB هو 19.1957 جنيه مصري للشراء، مقابل 19.3671 جنيه مصري سعر البيع.
- سعر اليورو اليوم في بنك MIDBANK هو 19.2344 جنيه مصري للشراء، مقابل 19.4003 جنيه مصري سعر البيع.
- سعر اليورو في البنك المصري الخليجي هو 19.1729 جنيه مصري سعر الشراء، مقابل 19.4019 جنيه مصري سعر البيع.
- سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول هو 19.138964 جنيه مصري، مقابل 19.396086 جنيه مصري سعر البيع.
- سعر اليورو في البنك العقاري المصري العربي اليوم هو 19.2357 جنيه مصري للشراء، مقابل 19.3961 جنيه مصري سعر البيع.
- سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم هو 19.1508 جنيه مصري للشراء، مقابل 19.3961 جنيه مصري سعر البيع.
- سعر اليورو في البنك المركزي المصري 19.2892 جنيه مصري للشراء، مقابل 19.399 جنيه مصري سعر البيع.
- سعر اليورو في المصرف العربي الدولي AIB هو 19.1957 جنيه مصري للشراء، مقابل 19.3961 جنيه مصري سعر البيع.
- سعر اليورو في بنك SAIB اليوم هو 19.11 جنيه مصري للشراء، مقابل 19.4 جنيه مصري سعر البيع.
- سعر اليورو اليوم في بنك بلوم 19.1957 جنيه مصري للشراء، مقابل 19.3884 جنيه مصري سعر البيع.
- سعر اليورو في بنك CIB اليوم هو 19.1489 جنيه مصري للشراء، مقابل 19.3961 جنيه مصري سعر البيع.
- سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) للشراء هو 19.2271 جنيه مصري، مقابل 19.3961 سعر البيع.