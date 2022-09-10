"حصاد التوك شو".. طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف سر تقبيل يده في قرطاج وأول خطاب رسمي للملك تشارلز الثالث

شهدت مصر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، طبيب الإدمان يكشف سر تقبيل يده في قرطاج من قبل الفنانة شيرين عبد الوهاب، بالإضافة إلى أول خطاب رسمي للملك تشارلز الثالث للبريطانيين، فضلا عن حقيقة إشهار نادي رياضي باسم "عيون مصر".

طبيب شيرين يكشف سر تقبيل يده في قرطاج

كشف الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان بكلية طب القصر العيني، عن تفاصيل قيام الفنانة شيرين عبد الوهاب بتقبيل يده خلال حفلها بختام مهرجان قرطاج في تونس، مؤخرًا.

وقال الدكتور نبيل عبد المقصود، خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، إن شيرين عبد الوهاب إنسانة طيبة وعفوية، واصفًا إياها بأنها "أم كلثوم هذا العصر"، وأشار إلى وجود علاقة أسرية بينهما منذ زمن.

وكشف أستاذ علاج السموم والإدمان بكلية طب القصر العيني، عن أن الفنانة شيرين كانت تعاني من مشكلة، واستطاعت تخطيها والعودة مرة أخرى إلى جمهورها، لافتًا إلى أن شيرين لم تكن تنوي الذهاب إلى مهرجان قرطاج.

وأضاف الدكتور نبيل عبد المقصود، أن شيرين أبلغت مدير أعملها قبل المهرجان بالاعتذار عن عدم الحضور، الأمر الذي دفعه إلى التدخل ليخبرها أنها جاهزة للتوجه إلى المهرجان ولقاء الجمهور، واستطرد: "هي كانت شايفة إنها مش هتقدر تقف أمام الجمهور، لكن أنا كنت شايف إنها تقدر وقلت لها هاجي معاك وهدعمك وكنت صح".

وأوضح أستاذ علاج السموم والإدمان بكلية طب القصر العيني، أن شيرين عبد الوهاب أبهرت الجمهور حينما صعدت إلى المسرح، مشددًا على أن شيرين من مقومات القوى الناعمة في مصر، ويجب استغلال هذه الموهبة.

أول خطاب رسمي للملك تشارلز الثالث للبريطانيين

عرضت فضائية "اكسترا نيوز" جانبًا من كلمة الملك تشارلز الثالث في أولى خطاباته التي وجهها للبريطانيين عقب توليه العرش رسميًا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية أمس الخميس عن عمر ناهز الـ96 عامًا.

وقال الملك تشارلز الثالث في خطابه مساء اليوم الجمعة من العاصمة البريطانية لندن "والدتي الملكة إليزابيث الثانية كانت مصدر إلهام. ونشعر بالحزن والأسى على وفاتها".

وأضاف "أتعهد بأن أكون في خدمة بلادنا واستطعنا أن نحقق التقدم والازدهار والحفاظ على قيمنا، حياتي ستتغير ولكن العمل الخيري سيستمر".

واختتم الملك تشارلز الثالث خطابه للبريطانيين بقوله "أجدد عهدي بأن أخدم وطني طوال حياتي وسأسير على خطى الملكة إليزابيث الثانية".

تفاصيل الواقعة

قالت آمال إبراهيم، الأم المتبنية للطفل شنودة، إنها لا تنجب ووجدت شنودة بالكنيسة وقامت بتربيته، معلقة: "كنت محرومة.. وعلمته وربيته وبيلعب رياضة".

وأشارت إبراهيم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إلى أن أحد أقاربها حررت محضر ضدها بأنها خطفت طفل مسلم، وبعدها تم وضع شنودة في أحد دور الأيتام، وذلك على الرغم من أنها أخذت شنودة من الكنيسة، لافتة إلى أنها لم ترى الطفل منذ شهر فبراير، وحاولت أن تسير في خطوات التبني وتم الرفض.

وأضافت آمال إبراهيم، الأم المتبنية للطفل شنودة، "إحنا مش مرتاحين من غير شنودة، ووالده من ساعة ما سبنا مش بياخد دواء السكر، وأكيد شنودة تعبان".

حقيقة إشهار نادي رياضي باسم "عيون مصر"

كشف الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، حقيقة ترخيص نادي تابع لكنائس وسط القاهرة، قائلا إن هناك تعاون مشترك بين الوزارة مع الكنيسة والأزهر وهذا في إطار دورها الخدمي.

وأشار فوزي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إلى أن وزير الشباب والرياضة أكد أنه لا يوجد نية لإشهار نادي رياضي تابع لكنيسة مصرية، وان كافة مراكز الشباب والنوادي مفتوحة أمام كل الشباب دون تفرقة سياسية أو دينية.

ولفت الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إلى أن القانون يحظر بأي شكل من الأشكال وجود أندية على أساس ديني، منوها بأنه لا يوجد ورق رسمي وصل للوزارة يفيد إشهار نادي باسم "عيون مصر".