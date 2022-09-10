سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 10 سبتمبر 2022
استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 10 سبتمبر 2022، بعد أن شهد ارتفاعًا خلال تعاملات أمس بنحو 4 قروش على جميع البنوك الخاصة والحكومية وشركات الصرافة العاملة في مصر.
وسجل متوسط سعر الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم بالبنوك:
وترصد الفجر سعر الدولار اليوم السبت 10 سبتمبر 2022، بمختلف البنوك المصرية
سعر الدولار الامريكي اليوم في البنك الاهلي المصري:
سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك الاهلي المصري نحو 19.26جنيه للبيع و19.32 للشراء
سعر الدولار اليوم في بنك ساييب:
سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك " ساييب" نحو19.24 جنيه للبيع و19.34 للشراء
سعر الدولاراليوم في المصرف المتحد:
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك المصرف المتحد نحو 19.28 جنيه للشراء و19.34 للبيع
سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية: “idb”
سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك التنمية الصناعية 19.24 جنيه للبيع وعند الشراء 19.34 للبيع
سعر الدولار في البنك العربي الافريقي:
سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك العربي الافريقي نحو 19.24 جنيه للبيع و19.34 للشراء
سعر الدولار الامريكي في بنك مصر اليوم:
سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الخميس نحو 19.26 جنيه للشراء و19.32 جنيه للشراء
سعر الدولار الامريكي في البنك العقاري المصري العربي:
سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في البنك العقاري المصري العربي اليوم الخميس نحو 19.28 جنيه للبيع و19.34 للشراء
سعر الدولار الامريكي في البنك التجاري الدولي اليوم: cib
سجل سعر الدولار الامريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي " سي اي بي " نحو 19.28 جنيه للبيع و19.34 للشراء
سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي " بيريوس" اليوم:
سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلي الكويتي " بيريوس " اليوم نحو 19.31 جنيه للشراء و19.34 للبيع
سعر الدولار الامريكي في بنك بلوم مصر اليوم:
سجل سعر الدولار الامريكي ىمقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر اليوم الخميس نحو 19.2 جنيه للشراء و19.3 للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس:
سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك قناة السويس: 19.24 جنيه للشراء و جنيه 19.34 للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك البركة :
سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك البركة19.2 جنيه للبيع و19.3 للشراء
سعر الدولار اليوم في بنك كريدي اجريكول مصر:
سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك كريدي أجريكول19.2جنيه للبيع و19.3 جنيه للشراء
سعر الدولار اليوم في بنك مصرف ابو ظبي الاسلامي:
سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 19.2 جنيه للبيع و19.3 للشراء
سعر الدولار في بنك قطر الوطني:
سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الخميس بنحو 19.27 جنيه للبيع و19.34 جنيه للشراء
سعر الدولار في في بنك " اتش اس بي سي " اليوم:
سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس بنحو 19.24 للبيع و19.34 جنيه للشراء