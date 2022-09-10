سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 10 سبتمبر 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 10 سبتمبر 2022، بعد أن شهد ارتفاعًا خلال تعاملات أمس بنحو 4 قروش على جميع البنوك  الخاصة والحكومية وشركات الصرافة العاملة في مصر.

 

وسجل متوسط سعر الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم بالبنوك: 

وترصد الفجر سعر الدولار  اليوم السبت 10 سبتمبر 2022، بمختلف البنوك المصرية 

سعر الدولار الامريكي اليوم في البنك الاهلي المصري:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك الاهلي المصري نحو 19.26جنيه للبيع و19.32 للشراء

سعر الدولار اليوم في بنك ساييب:

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس  في بنك " ساييب" نحو19.24 جنيه للبيع و19.34 للشراء

سعر الدولاراليوم في المصرف المتحد:

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك المصرف المتحد نحو 19.28 جنيه للشراء و19.34 للبيع

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية: “idb”

   سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس  في بنك التنمية الصناعية 19.24 جنيه للبيع وعند الشراء 19.34 للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك العربي الافريقي نحو 19.24 جنيه للبيع و19.34 للشراء

 سعر الدولار الامريكي في بنك مصر اليوم: 

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الخميس نحو 19.26 جنيه للشراء و19.32 جنيه للشراء

سعر الدولار الامريكي في البنك العقاري المصري العربي:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في البنك العقاري المصري العربي اليوم الخميس نحو  19.28 جنيه للبيع و19.34 للشراء

 سعر الدولار الامريكي في البنك التجاري الدولي اليوم: cib

 سجل سعر الدولار الامريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي " سي اي بي " نحو 19.28 جنيه للبيع و19.34 للشراء

  سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي " بيريوس" اليوم:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلي الكويتي " بيريوس " اليوم نحو 19.31 جنيه للشراء و19.34 للبيع 

سعر الدولار الامريكي في بنك بلوم مصر اليوم: 

سجل سعر الدولار الامريكي ىمقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر اليوم الخميس نحو 19.2 جنيه للشراء و19.3 للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس:

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس  في بنك قناة السويس: 19.24 جنيه للشراء و  جنيه 19.34 للبيع 

سعر الدولار اليوم في بنك البركة :

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك البركة19.2 جنيه للبيع و19.3 للشراء

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي اجريكول مصر:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك كريدي أجريكول19.2جنيه للبيع و19.3 جنيه للشراء

سعر الدولار اليوم في بنك مصرف ابو ظبي الاسلامي:

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 19.2 جنيه للبيع و19.3 للشراء

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الخميس بنحو 19.27 جنيه للبيع و19.34 جنيه للشراء       

سعر الدولار في في بنك " اتش اس بي سي " اليوم:

 سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس بنحو 19.24  للبيع و19.34 جنيه للشراء

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