تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك اليوم السبت في دوري روشن السعودي

النصر وضمك
النصر وضمك

يستعرض موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لخوض مواجهة نظيره نادي ضمك في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.


تشكيل النصر المتوقع أمام ضمك في دوري روشن السعودي


حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.
خط الدفاع: جيسلان كونان – عبدالله مادو – عبدالإله العمري – ألفارو جونزاليس.
خط الارتكاز: لويز جوستافو – عبدالمجيد الصليهم.
الوسط الهجومي: خالد الغنام – أندرسون تاليسكا – عبدالرحمن غريب.
قلب هجوم: فينسنت أبوبكر.


موعد مباراة النصر أمام ضمك في الدوري السعودي

 

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موعد مباراة النصر ضد ضمك اليوم السبت 10 سبتمبر 2022 في دوري روشن السعودي

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موعد مباراة النصر ضد ضمك في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة وترددها


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.


وتذاع مباراة النصر أمام ضمك عبر قناة SSC، الرياضية السعودية الناقلة للدوري السعودي لموسم 2022-2023.


موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين


ويحتل نادي ضمك حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط، في حين يتواجد النصر في المركز التاسع برصيد ثلاث نقاط.
 

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