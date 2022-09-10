اسعار الاسماك في مصر اليوم السبت ١٠ سبتمبر٢٠٢٢
سجلت اسعار الاسماك في مصر اليوم السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ استقرار بعدما شهدت ارتفاعات طفيفة خلال الايام الماضية لزيادة اسعار اعلاف الاسماك.
أسعار الأسماك اليوم السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢:
أسعار السمك البلطي
سعر السمك البلطي 38.5 جنيه للكيلو.
أسعار السمك البوري
كما سجل سعر السمك البوري 85 جنيهًا للكيلو.
أسعار سمك الطوبار
سعر كيلو الطوبار 90 جنيهًا.
سعر السمك الدنيس
سعر السمك الدنيس 220 جنيهًا للكيلو.
سعر سمك القاروص
سعر سمك القاروص 200 جنيهًا للكيلو.
سعر سمك السالمون
سعر سمك السالمون 380 جنيهًا للكيلو.
سعر سمك البربوني
سعر سمك البربوني 120 جنيهًا للكيلو.
سعر المكرونة السويسي
سعر المكرونة السويسي 90 جنيهًا للكيلو.
سعر الماكريل
سعر الماكريل 55 جنيهًا للكيلو.
سعر سمك السيلفر
سعر سمك السيلفر 45 جنيهًا للكيلو.
سعر سمك السبيط
سجل سعر كيلو السمك السبيط 190 جنيهًا.
أسعار الجمبري
سجل سعر الجمبري وسط 165 جنيهًا للكيلو.
سجل سعر الجمبري كبير 260 جنيهًا للكيلو.
سجل سعر الجمبري جامبو 475 جنيهًا للكيلو.
سعر سمك لوت
سجل سعر كيلو لوت 100 جنيهًا.
سعر سمك كابوريا نتي صغيرة
سجل سعر كيلو كابوريا نتي صغيرة 90 جنيهًا.
سعر سمك كابوريا وسط
سجل سعر كيلو كابوريا وسط 120 جنيهًا.
سعر سمك كابوريا كبيرة
سجل سعر كيلو كابوريا كبيرة 150 جنيهًا.
سعر سمك استاكوزا
سجل سعر كيلو استاكوزا 600 جنيهًا.
سعر سمك مرجان
سجل سعر كيلو مرجان 65 جنيهًا.
سعر سمك كاليماري بلدي
سجل سعر كيلو كاليماري بلدي 130 جنيهًا.