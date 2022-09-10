استعلم عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

يبحث عدد كبير من طلاب المرحلة الثالثة 2022 عن نتيجة التنسيق، حيث ستظهر النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يوفر موقع الفجر الإلكتروني للقراء التفاصيل الكافية والمعلومات الوفيرة التي يرغب القارئ في معرفته حول هذا الأمر.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

أوشكت المرحلة الثالثة 2022 على الظهور، حيث تم غلق باب التقديم لـ تنسيق المرحلة الثالثة 2022، في تمام الساعة السابعة، وفقًا للموعد المحدد من قبل وزارة التعليم العالي، وينتظر الطلاب موعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 برقم الجلوس

وينتظر الطلاب والطالبات إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 خلال 72 ساعة من الآن، وعن رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ويمكن للطلاب الاستعلام من وقت لآخر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر هذا الرابط ((((هنا))))

وعن خطوات لحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 يقوم الطالب بإدخال البيانات المطلوبة، وهى:

-شهادة الثانوية

-رقم الجلوس

-الرقم السري

-المحافظة التابع لها الطالب

-وتظهر أمامك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بمجرد انتهاء أعمال مكتب التنسيق الإلكتروني.

وعقب النتيجة يبحث الطلاب من أبناء المرحلة الثالثة 2022، عن تقليل الاغتراب وإليكم أهم الشروط:

1- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

2- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

3- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

4- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

5- لا توجد تحويلات ورقية.

6- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

7- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

8- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.