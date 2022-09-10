امتحانات المواد القومية بالمدارس الدولية.. الرسوم وموعد بدء الدراسة

يبحث عدد كبير من المتقدمين لأداء امتحانات المواد القومية بالمدارس الدولية عن الرسوم وموعد بدء الدراسة، ويستعرض موقع الفجر الإلكتروني كافة التفاصيل حول هذا الأمر.

امتحانات المواد القومية بالمدارس الدولية.. الرسوم

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يُسدد طلاب الشهادات الدولية الراغبون في أداء امتحان المواد القومية بالثانوية العامة مبلغ قدره 1500 جنيه نظير خامات ومستلزمات الامتحانات عن كل مادة، وهذا سيكون لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

ومن المقرر أنه سيتم تسديد الرسوم المطلوبة من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.

امتحانات المواد القومية بالمدارس الدولية.. موعد بدء الدراسة

ويبدأ طلاب المدارس الدولية سواء الخاصة، أو المدارس الرسمية الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم العام الدراسى الجديد يوم الأحد 18 من شهر سبتمبر الجاري.

كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بضوابط العام الدراسي وهي:

تحية العلم وترديد النشيد الوطني.

الالتزام بالمصروفات الدراسية المحددة من قبل الوزارة.

تدريس مناهج الهوية القومية.

موعد بدء الدرسة في المدارس الخاصة والرسمية

أما بالنسبة لطلاب المدارس الخاصة والرسمية يبدأ العام الدراسى بها يوم 1 أكتوبر المقبل، وحتي يوم الخميس 6 يونيو 2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

كما ينطلق العام الدراسي الجديد لطلاب المدارس الدولية في 18 سبتمبر 2022، على أن تكون مدة العام الدراسى الجديد تصل لقرابة 35 أسبوع دراسى.

كما بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلي الخميس 26 يناير 2023، وسيكون بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.، على أن يكون بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلي الخميس 8 يونيو.