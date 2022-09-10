سعر الريال السعودي اليوم 10-9-2022 فى البنوك المصرية

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سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي، توجد العديد من الموضوعات التي تشغل بال الكثيرين نظرا لارتباط العديد من الأمور بها، مثل أسعار العملات الأجنبية والعربية على رأسها الدولار والريال السعودي.

سعر الريال السعودي

ويبحث الكثيرون عن سعر الريال السعودي بشكل يومي ومتزايد نظرا لوجود عمالة مصرية كثيرة في المملكة العربية السعودية، إلى جانب وجود جالية سعودية ضخمة في مصر، لذا يزيد الاهتمام بتلك العملة العربية.

سعر الريال السعودياليوم

وتتساءل شريحة كبيرة من المواطنين عن سعر الريال السعودي اليوم السبت الموافق العاشر من سبتمبر 2022، 2022 في البنوك والمصارف العاملة في جمهورية مصر العربية، والذي شهد استقرارا ملحوظا.

وترصد بوابة الفجر سعر الريال السعودي اليوم في السطور التالية:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري 5.10 جنيه للشراء، بينما يسجل 5.12  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك إسكندرية

ووصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى 5.09  جنيه للشراء، بينما وصل 5.13  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى 15.19  جنيه للعملية الشرائية،  بينما يسجل 5.12  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وحقق سعر الريال السعودى ببنك مصر 5.09 جنيه للشرائية، بينما وصل 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بركة

وقد كانت قيمة الريال السعودى فى بنك البركة 4.98 جنيه للعملية الشرائية، بينما بلغت قيمته 5.12  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

ووصل سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس 5.08  جنيها للشراء، بينما سجل 5.13  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

فيما سجل سعر الريال السعودى بمصرف أبوظبى الإسلامى 5.11 جنيه للشراء، بينما سجل 5.12 جنيه للبيع.

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