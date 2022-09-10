يستعرض موقع الفجر الإلكتروني في النقاط التالية، أبرز التفاصيل حول شروط وخطوات التقديم في نظام جدارة السعودي، حيث بدأت وزرة الصحة في السعودية في تلقي طلبات التوظيف لشغل 1000 وظيفة طبيب أسنان للمواطنين السعوديين فقط.

وجاء هذا الإعلان ضمن إطار توجه وزارتي الصحة والعمل في توطين وظائف أطباء الأسنان، والذي سيكون على 3 مراحل، ويجب قبل التقديم لشغل الوظائف المعلن عنها، أن يتم التسجيل على موقع جدارة.

وكانت وزارة الخدمة المدنية، قامت منذ نحو 3 أسابيع بربط الدخول على خدمات ببيانات الدخول الموحد عبر منصة أبشر.، وعن شروط وخطوات التسجيل في موقع جدارة الخدمة المدنية، إليكم ما يلي:

شروط التسجيل في نظام جدارة

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون للمتقدم حساب على جدارة.

3- يجب أن يكون المُتقدم حاصل على مؤهل مناسب مع الوظيفة العلمية.

4- عند التقديم على وظائف الخدمة المدنية لا بد من الخضوع لاختبار القدرات المعرفية واجتيازه.

5- في حالة التقديم على وظائف تعليمية يجب الخضوع لاختبار الرخصة المهنية للمعلمين واجتيازه.

6- يشترط التقديم على الوظائف الصحية أن يكون المُتقدم حاصل على التقويم المهني وبطاقة التسجيل المهني.

خطوات التسجيل في نظام جدارة

1- الدخول إلى منصة جدارة الإلكترونية.

2- الضغط على تسجيل جديد وإدخال رقم الهوية الوطنية.

3- ثم إدخال تاريخ الميلاد وتحديد الجنس وإدخال رمز التحقق.

4- الضغط على دخول.

5- قم بالتأكد من البيانات الشخصية وإدخال البيانات المطلوبة المتعلقة بالحالة الصحية.

6- إدخال المعلومات الخاصة بالعمل وإذا كنت تعمل أو لا وكتابة البيانات الخاصة بالاتصال.

7- كتابة البيانات المتعلقة بالمؤهلات العلمية وإرفاق الشهادات.

8- الجواب على مجموعة أسئلة عن العمل الذي ترغب في الحصول عليه.

9- إدخال بيانات الحالة الصحية مثل الوزن والطول وتحديد المهارات.

10- إدخال كلمة السر وتأكيد كلمة السر مرة اخرى.

11- التعهد بصحة البيانات المدخلة.

12- الضغط على حفظ لمراجعة الطلب.