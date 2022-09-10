القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار ببولاق أبو العلا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بعقار ببولاق أبو العلا.



التحريات

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبط (5 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه ملك والد أحدهم، وعُثر بداخلها على حفرة قطرها 1 متر بعمق 4 أمتار، وأدوات التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.