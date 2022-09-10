القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار ببولاق أبو العلا

حوادث
التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بعقار ببولاق أبو العلا.


التحريات

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو  العلا بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

txt

القبض على المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة بالزاوية الحمراء

txt

ضبط شخص بتهمة التنقيب عن الآثار بمنزله بالزقازيق


عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبط (5  أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار  داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه ملك والد أحدهم، وعُثر بداخلها على حفرة قطرها 1 متر بعمق 4 أمتار، وأدوات التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بولاق أبو العلا مديرية أمن القاهرة الزاوية الحمراء تنقيب عن الآثار المواد المخدرة التنقيب عن الأثار

مواد متعلقة

القبض على المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة بالزاوية الحمراء

سقوط 9 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار فى الشرقية

الأكثر قراءة

تعرف على نتيجة مباراة الزمالك والهلال في نهائي كأس لوسيل 2022

ملخص مباراة الهلال السعودي والزمالك في نهائي كاس سوبر لوسيل

عاجل.. الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم برونو سافيو

استعلم عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

أول تعليق من السويسري هارالد جامبيرلي المدرب العام الجديد للنادي الأهلي

الأهلي يقترب من حسم صفقة غير متوقعة

عاجل.. الأهلي يقترب من ضم صفقة برازيلية

عاجل.. مجزرة في الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدرب الجديد