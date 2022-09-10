روسيا تعاود تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا

الاقتصاد
بوابة الفجر

قالت شركة جازبروم الروسية إنها ستشحن 42.4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا يوم السبت، مقارنة مع 42.5 مليون متر مكعب يوم الجمعة. 

  وكانت روسيا اعلنت في 31 اغسطس  وقف  إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيسي إلى أوروبا عبر نورد ستريم 1 من أجل الصيانة ويعني عدم تدفق الغاز إلى ألمانيا بين الساعة 0100 بتوقيت جرينتش يوم 31 أغسطس وحتى 0100 بتوقيت غرينتش يوم الثالث من سبتمبر أيلول، وفقا لشركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم.  

وأظهرت البيانات الواردة من الموقع الإلكتروني للجهة المشغلة لخط الأنابيب  وقتها انخفاض التدفقات إلى الصفر بين 0200 و0300 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء. 

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